Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой не исключает повторного режима ЧП в Казахстане в связи с коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.

Если ситуация потребует, — будет. Но мы надеемся сохранить стабильность в Казахстане, — заявил Цой, отвечая на вопросы СМИ в ходе брифинга.

Он добавил, что благодаря работе профильных служб, каждому гражданину, который будет участвовать в защите, носить маски, не организовывать большие мероприятия, тогда есть шанс выйти с осенне-зимнего периода без карантина.

Но если граждане будут не носить маски, ходить в места массовых скоплений людей, а инфекция передается от человека к человека, возможно усиление карантинных мер, вплоть до жестких, — подчеркнул министр.