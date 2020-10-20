Сегодня специалисты департамента экологии вместе с сотрудниками полиции вышли в рейд.

Главная цель – выявить транспортные средства с чрезмерными выбросами. Как определяли качество выбросов узнали наши корреспонденты.

Согласно данным монитоинга городского департамента экологии главная причина, загрязняющая воздух Шымкента – увеличение количества транспорта на дорогах города. И самый большой вред экологии причиняют автомобили на бензиновом и дизельном топливе, — говорят специалисты. В этой связи экологи совместно с полицией провели рейд. Они останавливали машины и проверили их специальным прибором.

-У вас установлена турбина? Турбина?

— Нет.

— Тогда по нормативу показатель должен быть 40. С турбиной – 50. У вас же первый раз прибор показал – 65, во второй – 73. Это превышение нормы…

Сотрудник полиции: Так как ваш автомобиль превышает допустимые нормы выбросов, на первый раз ограничимся предупреждением. Своевременно очищайте автомобиль. Если в течение года нарушение будет повторено, на вас будет наложен штраф 5 МРП.

-Целью данного мероприятия является снижение вредного воздействия выхлопных газов автомобилей и улучшение экологической обстановки в городе. Стоит отметить, что в Шымкенте зарегистрировано около 251 тысячи автомобилей. 222 тысячи из них работают на бензине и 18 тысяч — на газе, рассказывает Дуйсен ОРАЗАЛИУЛЫ, заведующий отделом лабораторного-аналитического контроля Департамента экологии города Шымкента.

Подобные проверки будут проходить ежемесячно. У бензина и дизельного топлива есть свои эталоны, которые сравниваются во время измерения.

В третьем мегаполисе страны около 1300 автобусов. 267 из них работают на экологически чистом топливе — газе.

Эксперты Департамента экологии говорят, что количество таких транспортных средств следует увеличить, чтобы предотвратить сильное загрязнение воздуха. А водителям необходимо своевременно следить за состоянием своих автомобилей, чтобы выбросы у них не превышали нормы.