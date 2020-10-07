Со 2 апреля по 7 октября 2020 года в стране зарегистрировано 2 551 детей с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

По состоянию на 5 октября в стране в стране было зафиксировано 138 случаев КВИ среди школьников, в числе которых 52 заразившихся в дежурных классах и 86 – находились на дистанционном обучении. Еще один случай выявлен в школе-интернате. Все контактные выявлены и находятся на 14 дневном карантине.

На 7 октября COVID-19 болеют 74 детей от 28 дней жизни до 18 лет. Больше всего случаев выявлено в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Госпитализированы 10 или 14,3%, на домашнем карантине находятся 60 или 85,7%.

Официальный представитель Министерства здравоохранения РК БАГДАТ КОЖАХМЕТОВ: «Со 2 апреля по 7 октября 2020 года в стране зарегистрировано 2 551 детей с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. По состоянию на 5 октября в стране в стране было зафиксировано 138 случаев КВИ среди школьников, в числе которых 52 заразившихся в дежурных классах и 86 – находились на дистанционном обучении. Еще один случай выявлен в школе-интернате. Все контактные выявлены и находятся на 14 дневном карантине.На 7 октября COVID-19 болеют 74 детей от 28 дней жизни до 18 лет. Больше всего случаев выявлено в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Госпитализированы 10 или 14,3%, на домашнем карантине находятся 60 или 85,7%. В целом у 32 детей болезнь протекает бессимптомно, у 31 – в легкой степени, у 7-ми – средней степени тяжести. В том числе, у одного диагностирована пневмония бактериального характера иеще у одного — вирусная пневмония, как осложнение COVID-19 с характерными симптомами.Всего под наблюдением находятся 46 школьников и 3 ребенка, которые посещали дежурную группу детского сада». Опубликовано Министерство здравоохранения Республики Казахстан Среда, 7 октября 2020 г.

В целом у 32 детей болезнь протекает бессимптомно, у 31 – в легкой степени, у 7-ми – средней степени тяжести. В том числе, у одного диагностирована пневмония бактериального характера иеще у одного — вирусная пневмония, как осложнение COVID-19 с характерными симптомами.

Всего под наблюдением находятся 46 школьников и 3 ребенка, которые посещали дежурную группу детского сада.

Официальный представитель Министерства здравоохранения РК БАГДАТ КОЖАХМЕТОВ