В Алматинской области задержана группа мошенниц, которые «работали» с помощью гипноза.

Женщины завладевали золотыми изделиями и крупными денежными средствами.

17-18 октября текущего года, в УП Енбекшиказахского района с заявлениями о мошенничестве обратились двое жителей г. Есик и жительница села Коктобе . Со слов заявителей четыре женщины, обманным путем, при помощи гипноза вошли к ним в доверие завладев крупными денежными средствами в долларах и тенге, золотыми изделиями и дорогим сотовым телефоном, сообщает Пресс-служба ДП Алматинской области.

Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по ст.ст. 190 ч. 1; 190 ч. 2 п. 1 УК РК «Мошенничество совершенное группой лиц».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками ОКП задержано четыре гражданки Узбекистана в возрасте от 25 до 42 лет, у которых изъята часть похищенных золотых изделий в виде колец, серёжек и цепочек. Женщины частично признали себя виновными, объясняя, что деньги и материальные ценности потерпевшие передавали им добровольно на безвозмездной основе.

Подозреваемые, находящиеся в РК без регистрации, помещены в приёмник-распределитель. Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК, в интересах следствия, не распространяется.