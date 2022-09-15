15 млн тенге по сельскохозяйственной программе обещали мошенницы

Аферистки обогатились на 2 млн тенге в Туркестанской области.

В Мактааральский отдел полиции обратились местные жители. По словам потерпевших женщин, некие знакомые убедили, что окажут помощь в получении безвозмездных денег от Палаты предпринимателей по сельскохозяйственной программе в размере 15 млн тенге.

Таким образом, мошенницы получили от одной из потерпевших 940 000 тенге, от другой 1 100 000 тенге. Около года ждали потерпевшие обещаний, которые не были выполнены.

Данный факт сотрудники полиции зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции личности подозреваемых были установлены. Ими оказались безработные, две местные жительницы.

Как выяснилось, подозреваемые совершили преступление с целью «лёгкой наживы». Деньги, которые они получили от потерпевших, потратили на собственные нужды. В настоящее время в отношении женщин проводится досудебное расследование.