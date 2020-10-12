Транспортные карточки для оплаты проезда «Толем» начали продавать в Шымкенте.

Редакция сайта «Отырар.kz» узнала адреса, по которым можно приобрести карты, их продают по 500 тенге. Оказалось, что их реализуют в ЦОНах города, а также обычных магазинах и торговых центрах.

— улица Молдагуловой, 12

— проспект Республики, 15

— проспект Республики, 15А

— проспект Республики, 37

— улица Павлова, 4

— улица Жангельдина, 5А

— улица Рыскулбекова, 8

— улица Уалиханова, 102

— улица Тауке-хана, 4

— улица Байтурсынова, 12

— улица Байтурсынова, 44

— улица Байтурсынова, 1а

— улица Байтурсынова, 163

— улица Туркестанская, 14

— Тамерлановское шоссе, 71/1

— улица Толе-би, 4/17

— мкр. Асар, 197

— улица Назарбекова, 8

И это еще не все адреса, они ежедневно пополняются. Для поиска адреса вы можете воспользоваться образцом карты. Кроме того, приобрести карточку можно в ЦОНах на стадионе Кажимукана, на улице Калдаякова, возле мечети Старого города, а также в мкр Восток.

Определить, что в магазине продают карточку «Толем» можно по этой вывеске.

Анастасия Новикова