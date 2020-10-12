Транспортные карточки для оплаты проезда «Толем» начали продавать в Шымкенте.
Редакция сайта «Отырар.kz» узнала адреса, по которым можно приобрести карты, их продают по 500 тенге. Оказалось, что их реализуют в ЦОНах города, а также обычных магазинах и торговых центрах.
— улица Молдагуловой, 12
— проспект Республики, 15
— проспект Республики, 15А
— проспект Республики, 37
— улица Павлова, 4
— улица Жангельдина, 5А
— улица Рыскулбекова, 8
— улица Уалиханова, 102
— улица Тауке-хана, 4
— улица Байтурсынова, 12
— улица Байтурсынова, 44
— улица Байтурсынова, 1а
— улица Байтурсынова, 163
— улица Туркестанская, 14
— Тамерлановское шоссе, 71/1
— улица Толе-би, 4/17
— мкр. Асар, 197
— улица Назарбекова, 8
И это еще не все адреса, они ежедневно пополняются. Для поиска адреса вы можете воспользоваться образцом карты. Кроме того, приобрести карточку можно в ЦОНах на стадионе Кажимукана, на улице Калдаякова, возле мечети Старого города, а также в мкр Восток.
Определить, что в магазине продают карточку «Толем» можно по этой вывеске.
Анастасия Новикова