Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление №59 от 23 октября, передает zakon.kz.

Согласно постановлению, все прибывшие в Казахстан авиапассажиры обязаны представить справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19.

Документ предполагает усиление мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Казахстана.

Согласно постановлению, все прибывшие в Казахстан авиапассажиры обязаны представить справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения границы с Казахстаном. Детям до 5 лет справка не нужна, но она должна быть у сопровождающих их людей.

В Постановлении четко не прописано, но в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК подтвердили, что казахстанцев без ПЦР-справки на будут пускать на борт самолета из страны вылета. Но некоторые ситуации будут рассматриваться индивидуально.

В аэропортах Казахстана у прибывающих должны измерять температуру. Если она будет повышенной, то, независимо от наличия ПЦР-справки, их изолируют в инфекционный стационар.

Транзитные пассажиры не смогут покинуть транзитную зону.

Прибывшие граждане РК, лица, имеющие вид на жительство на территории Казахстана при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар на 2 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. Прибывшие лица с положительным результатом на COVID-19 госпитализируются в инфекционный стационар, — сказано в постановлении.

По аналогичной схеме проводится работа с людьми, прибывающими в Казахстан через пункты пропуска на госгранице на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах.

То есть, они должны в обязательном порядке предоставить ПЦР-справку, срок которой не больше трех суток с момента получения результата. Людей с повышенной температурой изолируют в стационары.

Водители транспорта, осуществляющие международные грузовые перевозки, проезжающие транзитом через Республики Казахстан, проходят термометрию и анкетирование.

Водители, которые осуществляют транзитные по Казахстану международные грузовые перевозки в двустороннем порядке, а также люди, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте, должны пройти термометрию и анкетирование, а также ПЦР-тестирование. При получении положительного результата, медики осматривают прибывшего. Если у него имеются признаки коронавируса, его госпитализируют в инфекционный стационар. При отсутствии признаков COVID-19, ему сообщают о необходимости по прибытию в пункт назначения обратиться в больницу.

Далее в постановлении главный санврач прописал, что Министерству индустрии и инфраструктурного развития Казахстана нужно обеспечить ограничение международных пассажирских сообщений.

Авиакомпании должны не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не являющихся гражданами РК при отсутствии ПЦР-справки.

Между авиапассажирами должно быть соблюдение безопасного расстояния (не менее 1 метра) и масочного режима при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна.

Во время полета в салоне воздушного судна ограничивается движение пассажиров, а также скопления у туалета.

Постановление вступает в силу в 00 часов 27 октября 2020 года. Более подробно с ним можно ознакомиться здесь.