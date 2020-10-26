Всю неделю на сайте Otyrar.kz выбирали самого народного акима Туркестанской области. В списке были акимы городов и районов региона.

В списке лидеров с первого дня шел глава духовной столицы Рашид Аюпов, спустя несколько дней он уступил место акиму Толебийского района Бауыржану Омарбекову.

В тройке лидеров Рашид Аюпов, Бауыржан Омарбеков и аким Сайрамского района Уласбек Садибеков. Меньше всего голосов набрали акимы Мактааральского района, Созакского, Отырарского и города Арысь.

Нужно учесть, что во время голосования на сайте приходилось проводить технические работы, так как желающих выбрать народного главу достигло более сотни тысяч. К тому же голосовать одному пользователю можно было только один раз.

Редакция ТК «Отырар» выражает огромную благодарность тем, кто отдал голос за своего акима, и надеется, что главы районов и городов будут и дальше оправдывать доверие населения.