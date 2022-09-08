На какой срок должны выбирать акимов

4 года есть у акимов городов районного значения, села, поселка или сельского округа, чтобы решить проблемы подведомственного ему населенного пункта и завоевать доверие людей.

Сейчас им разрешено избираться не больше чем на два срока. Правда, ограничение ввели всего год назад. Сейчас этих чиновников выбирают сами жители. Но даже четыре года, не говоря уже о восьми, на посту долгий срок, говорят специалисты.

С одной стороны, чиновник может оказаться отличным хозяйственником, но со временем у любого человека замыливается взгляд. По словам политолога, Жандоса Сарсенбаева, для того, чтобы жители увидели действия или бездействие чиновника хватит и пары лет. Тем более, что в мировой практике, 4 года — это президентский срок.

«Я понимаю если это областной аким, ему нужно чуть больше срока, а районные и сельские акимы для них 4 года это много, 2 года максимум 3 года, за 2 года человек сможет решить проблемы. Если областной аким, то 3 года в принципе для области хороший срок, у нас были в практике акимы, которые даже за полгода решали большие проблемы»,- говорит Жандос Сарсенбеков, магистр политических наук.

Требования к казахстанским акимам сейчас не слишком высокие. Он должен быть гражданином Казахстана старше 25 лет, иметь оконченное высшее образование и опыт работы — 2 года на государственных должностях, либо 4 года в областях, по функционалу похожих на работу акима.

Политологи, впрочем, как и рядовые казахстанцы считают, требования к акимам должны быть строже. А оценка работы не по обещаниям, а реальным действиям.

«Человек должен уметь работать с населением. Если он пришел работать на такую должность, он должен решать вопросы, знать как решать эти вопросы«, — говорит жительница Шымкента.

«Смотреть по тому что он обещал и что сделал, и дать ему определенный срок. Не выполнил обещания, пусть уходит с поста. Пусть люди голосуют«, — говорит горожанка.

В таком случае, хотя бы ради второго срока, будут считаться с населением, а главное, станут народными избранниками, а не государственными. А казахстанцы станут с умом подходить к голосованию. Из действующих акимов сейчас дольше всего на посте аким Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов, он возглавляет регион уже 8 лет, чуть меньше, 7 лет на посту акима Костанайской области Архимед Мухамбетов. В районах эти посты занимают даже больше — по 10, а то и 15 лет.