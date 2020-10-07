Выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Первое . Наблюдается тенденция снижения объемов тестирования.

В среднем проводится 18 тысяч исследований в сутки при возможности проведения от 40 до 60 тысяч. Загруженность лабораторий составляет 40%.

Кроме того, мы не добились выравнивания объемов в региональном разрезе.

По состоянию на 5 октября нынешнего года в расчете на 100 тысяч населения минимальный уровень тестирования отмечен в Кызылординской области, Шымкенте, Алматинской области; максимальный уровень – в Атырауской, Западно-Казахстанской областях.

Максимальное количество исследований проводилось в июне этого года – 33 тысяч исследований в сутки, 5 октября 2020 года было проведено почти 11 тысяч исследований.

В текущих условиях это недопустимо. Мы должны знать точную картину.

Поэтому следует принять меры по увеличению объемов тестирования.

Связанная с этим проблема – стоимость тестирования.

Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стоимости тестирования во всем мире, у нас цены остаются высокими – от 10 до 18 тысяч тенге.

Полагаю, что это неприемлемая сумма для значительной части населения.

От Правительства и акимов требуется решить вопрос финансовой доступности тестирования.

Также важно обеспечить значительное снижение цен на защитные маски, цены на которые по-прежнему по сравнению с другими странами, в частности с Россией, остаются достаточно высокими.

Правительством планируется утверждение предельной розничной цены на маски в пределах 60 тенге. В России, как мне сообщили, стоимость варьирует от 20 до 30 тенге, то есть ориентир более приемлемый для граждан.

Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ адекватности таких цен и обеспечить мониторинг ценовой политики в части лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты.

Екінші мәселе . Біз жаз айларында дәрі-дәрмек тапшылығын айқын сезіндік. Менің тапсырмам бойынша нақты жұмыс атқарылды. Атап айтқанда, екі айға жететін қор жасақталып, ең қажетті деген дәрі-дәрмектің тізімі ұлғайтылды. Оны сырттан әкелу және тіркеу тәртібі жеңілдетілді. Бірақ, өңірлерде дәрі-дәрмектерді тұрақтандыру қорларының көлемі және дайындық жұмыстары біркелкі емес. Мысалы, Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында – екі жүз миллион теңгеден. Маңғыстау облысында – үш жүз миллион теңге.

Ал, Нұр-Сұлтан қаласында бір миллиард алты жүз миллион теңге, Алматыда – бес миллиард теңге.

Денсаулық сақтау министрлігінің өңірлердегі дайындық барысына берген бағасымен таныстық. Соған сәйкес, Маңғыстау және Алматы облыстарында емханалар мен ауруханалардың дайындығы нашар екендігі анықталып отыр. Осы олқылықтарды Үкімет пен әкімдер дереу түзетуге міндетті.

Үкіметке әкімдермен бірлесіп, екі апта ішінде тұрақтандыру қорларын белгіленген нормативке сәйкес жасақтауды және медицина инфрақұрылымының толық дайын болуын қамтамасыз етуді тапсырамын.

Үшінші мәселе . Мониторинг жүргізетін топтардың белсенділігі төмендеп барады. Әлеуметтік желілер арқылы түрлі жиын-тойларда түсірілген фотосуреттер таралуда. Мониторинг жүргізетін топтар тексерістерін азайтты. Бұл ретте, карантин шаралары сақталмай, заң бұзу деректері көбейіп кетті.

Әкімдерге мониторинг жүргізетін топтардың жұмысын жандандыруды тапсырамын. Ведомствоаралық комиссия осыны қатаң бақылауға алуға тиіс.

Четвертое . На сегодня отмечаются перегибы в исполнении ряда поручений.

Так, из-за уголовных расследований по «СК-Фармация» и Фонду медстрахования фактически «заморожены» процессы цифровизации здравоохранения.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела и досудебного разбирательства Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов приостановлены все действия, направленные на внесение каких-либо изменений в Интеграционную платформу здравоохранения.

Вместе с тем технические возможности позволяют проводить уголовные расследования без изъятия Интеграционной платформы и остановки интеграционных процессов за счет фиксации данных Интеграционной платформы на текущую ситуацию – создания так называемого «слепка» платформы, содержащего всю необходимую для следствия информацию.

Это говорит о несогласованности действий госорганов, каждый из которых ставит во главу угла ведомственные интересы. Абсолютно недопустимая ситуация, особенно сейчас.

Сбор данных ведется вручную, нет обмена информацией между медорганизациями, нет полной цифровой картины по эпидемии.

Правительству, Администрации Президента следует в кратчайшие сроки решить данную проблему.

Помимо этого, никто не снимал ответственности за цифровизацию медицины, интеграцию баз данных, созданию системы мониторинга за пациентами, проходящими лечение на дому.

На днях я принимал министра цифрового развития. Он доложил мне в том числе и о новых подходах к цифровизации здравоохранения.

Считаю, что следует приступить к их практической реализации. План, в принципе, хороший. Теперь дело за реализацией.

Пятое . В условиях второй волны пандемии основной удар на себя снова возьмут медики.

Именно они, а не лекарства и аппаратура, являются нашим главным ресурсом.

Необходимость поддержки медицинских работников ни у кого не вызывает сомнений. По моему поручению на выплаты во втором полугодии выделено более 150 миллиардов тенге.

Однако в получении надбавок и страховых выплат до сих пор создаются бюрократические препоны, вплоть до того, что этим вопросом занялся Парламент.

На местах продолжаются «игры с цифрами» по надбавкам, до сих пор нет прозрачности в их распределении. Это недопустимая ситуация. Тем более главврачи пытаются корректировать учет рабочего времени не в пользу медиков.

В то же время медики не должны выпрашивать положенные им деньги.

За период пандемии по состоянию на 30 сентября 2020 года от коронавируса умерло 182 медицинских работника.

Сейчас эти случаи рассматриваются различными комиссиями, пособия выплачены только 37 семьям. Абсолютно недопустимая ситуация.

Определение причин смерти постфактум вызывает много сложностей, в том числе и этического характера.

В этой связи поручается Правительству выплатить все полагающиеся пособия семьям погибших медиков без проведения подробных расследований по этому вопросу.

По всем подтвержденным случаям заболевания медицинских работников во время несения службы выплата должна быть безоговорочно осуществлена в кратчайшие сроки.

В части надбавок за борьбу с коронавирусом администрирование идет по линии акиматов, поэтому поручаю акимам регионов держать данный вопрос на личном контроле.

Алтыншы мәселе . Үкімет медициналық көмектің өзге түрлерін де көрсетуді ұмытпауға тиіс. Ана мен бала денсаулығын қорғау – негізгі басымдықтың бірі. Өкінішке қарай, ана өлімі көрсеткіші барлық өңірде бірнеше есе көбейіп кетті.

Былтырғы 8 айда – 36 әйел қайтыс болса, биылғы 8 айда – 131 әйел қайтыс болыпты. Мысалы, Ақтөбе облысында бұл көрсеткіш шамамен 13 есе, Қызылорда облысында 9 есе, Шымкент қаласында 7 есе артты. Неге бұл адамдарға көмек көрсетілмеді? Қандай шаралар қабылданып жатыр? Бұл өте өзекті сұрақтар. Оларға әкімдер жауап беру керек.

Үкіметке өңірлермен бірлесіп, аталған фактілердің әрқайсысын тексеріп, нәтижесін баяндауды тапсырамын.

Ана мен баланы қорғау, онкологиялық, кардиологиялық, пульмонологиялық және медициналық көмектің басқа да түрлерін көрсету – ел алдындағы міндетіміз. Әкімдерді, жалпы Үкіметті бұл міндеттен ешкім босатқан жоқ. Президент Әкімшілігіне осы мәселені бақылауға алуды тапсырамын.

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Далее. По блоку организационных вопросов отмечу следующее.

Первое . На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в сопредельных государствах необходимо усилить контроль на пунктах пропуска на государственной границе.

По состоянию на 5 октября 2020 года в России выявлено 12 608 новых случаев коронавируса, прирост примерно 1%; в Узбекистане – 374 случая, прирост – 0,5%; в Кыргызстане – 244 случая, прирост тоже 0,5%.

Нужно вернуть жесткий режим эпидемического контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, наладить экспресс-тестирование лиц, пребывающих из «красных зон».

Правительству надлежит тщательно изучить варианты оптимизации дорожного сообщения с зарубежными странами, особенно находящимися в зоне неблагоприятной ситуации.

Второе . Важно не допустить срыва работы служб жизнеобеспечения и предусмотреть меры по их бесперебойному функционированию в случае ухудшения ситуации.

Акимы должны обеспечить готовность стратегических объектов — ТЭЦ, водоканалов, крупных предприятий с учетом возможного ухудшения эпидемиологической обстановки.

Третье . Особого внимания требуют вопросы продовольственной безопасности и цен на социально-значимые продовольственные товары.

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа выявила уязвимость продовольственной безопасности. Падеж птиц личных подворий и птицефабрик достиг около полумиллиона голов.

Здесь мои претензии адресуются в первую очередь Министерству сельского хозяйства.

Наряду с ветеринарными мерами необходимо проработать экономические инструменты по поддержке сельчан, восстановлению поголовья птиц во дворах и на птицефабриках.

Далее. На сегодня уборка урожая зерновых практически завершена. Собрано около 20 миллионов тонн зерна – на 34% больше, чем в прошлом году. Я поздравил всех сельских тружеников с этим очень весомым достижением в их труде. Полагаю, что наши сельчане, также как и те, кто принимал участие в достижении этого результата, со стороны административных органов достойны поощрения, в том числе и государственных наград.

Теперь предстоит обеспечить хранение собранного урожая и помочь фермерам со сбытом за рубеж.

Министерства сельского хозяйства, торговли и интеграции должны оперативно решать вопросы экспорта сельхозпродукции.

Цены на социально значимые продтовары растут – с начала года на 4%.

По статданным за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наибольшее подорожание наблюдается по гречневой крупе, сливочному маслу, баранине, яйцу, говядине. При этом хлеб и молоко подорожали на 8%. Кисломолочные продукты подорожали на 7%.

Поэтому акимам регионов важно своевременно сформировать запасы продовольственных товаров в стабилизационные фонды в необходимых объемах, а также использовать иные инструменты сдерживания цен.

Четвертое . Низкий уровень развития ветеринарной службы не позволил своевременно принять меры по предотвращению вспышки птичьего гриппа.

Общий падеж птиц составил более 24 тысяч голов на личных подворьях и более 500 тысяч голов – на двух основных птицефабриках. Поэтому ситуация очень сложная. На нее нужно обратить самое серьезное внимание.

При этом ветеринарная служба является частью общей системы биологической безопасности страны.

Правительству следует разработать комплекс мер по укреплению ветеринарной службы, ведь помимо вопросов безопасности уровень развития ветеринарной службы напрямую влияет на возможность экспорта сельхозпродукции.

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Теперь о вопросах экономической и финансовой стабильности.

Казахстан, как и другие государства, переживает беспрецедентный кризис.

В целом нам удалось избежать критического спада экономической активности в стране. Здесь, надо сказать, Правительство хорошо поработало.

Правительством были предприняты шаги по стимулированию бизнеса, оказана помощь уязвимым группам населения.

Всемирный банк на днях дал высокую оценку положительной динамике основных показателей социально-экономического развития страны.

Вместе с тем надвигающаяся вторая волна пандемии во всем мире диктует новые задачи.

Правительство должно иметь набор мер и соответствующие ресурсы для продолжения антикризисных мер в следующем году.

По моему поручению подготовлен комплексный план реагирования на случай ухудшения социально-экономической обстановки и новой волны коронавирусной инфекции.

Однако сегодняшние тревожные реалии, в частности, усиление санкционного давления на Россию, обострение ситуации в Закавказье, соседних государствах, другие внешние факторы требуют адекватного учета в наших антикризисных планах и прогнозах.

Правительству совместно с Нацбанком следует актуализировать план и внести его на согласование в Администрацию до конца октября.

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В завершение хочу отметить критическую важность коммуникаций и обратной связи с гражданами нашей страны.

Практика уже показала, что успех борьбы с пандемией во многом зависит от степени доверия народа к принимаемым мерам и решениям.

Доверие в свою очередь зависит от понимания и сопричастности граждан к действиям властей.

Необходимо продолжить постоянный диалог с гражданами, говорить о проблемах и рисках честно и открыто, предлагая при этом пути решения.

Бизнес и граждане должны понимать, что развитие ситуации будет зависеть от четкого соблюдения санитарных и профилактических мер.

По реалистичному и оптимистичному сценарию мы сможем и должны избежать необходимости жестких ограничительных мер в этом году.

Нужно бороться с пандемией вместе.

Правительству и акимам регионов обеспечить неукоснительное исполнение всех моих поручений.

Қазір әлемдегі жағдай күрделі. Тіпті, кейбір аймақтардағы ахуал ушыға түсті. Бұл жағдай, әрине, бізді де алаңдатады. Барлығымыз ел ішінде және айналамызда тұрақтылық болғанын қалаймыз. Сондықтан әлемде болып жатқан оқиғалардан сабақ алуымыз керек. Елдің береке-бірлігі мен амандығы бәрінен қымбат. Әсіресе, бұл қазіргідей кезеңде өте маңызды. Әлемді жайлаған пандемияға және экономикалық дағдарысқа төтеп беру үшін мемлекет барлық қажетті шараларды қабылдауда. Бірақ бұл жұмыс бүкіл ел болып, жұмыла білсек қана өз нәтижесін береді.

«Төртеу түгел болса, төбедегі келеді» деген дана халқымыз. Біздің барлық жетістіктеріміз, ең алдымен, ауызбіршіліктің арқасы. Осыны ұмытпаған жөн.

Жиын аяқталды.

Рахмет.