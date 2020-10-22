Полная инструкция: Как получить жилье по программе «Бақытты отбасы».

По программе кредит дается под 2%.

Условия:

* Вы должны стоять в очереди за жилье в акимате как социально уязвимая семья (семья, воспитывающая инвалида-ребенка, неполная и многодетная семья);

* Доход заявителя в 2020 году не должен превышать на каждого члена семьи 62 366 тенге (в 2019 году – 42 500 тенге).

1. Для участия в программе вы должны получить направления о том, что состоите в очереди и относитесь к социально уязвимым семьям. В этом году заявление на направления из-за карантина принимались онлайн.

2. С направлением идете в Жилстройсбербанк. Банк проверит Вашу платежеспособность.

3. В соответствии с размером дохода заявителя (при необходимости — созаемщика) и учетом наличия других кредитов (если они есть) одобряется ипотечный кредит.

При необходимости пособие за уходу за ребенком можно считать как часть дохода. Для этого понадобится справка за шесть месяцев от ЦОНа и банка, которая свидетельствует о получении пособия.

Размер кредита: в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте – до 15 млн тенге, в других регионах – до 10 млн тенге.

4. После одобрения кредита вы начнете искать жилье (дом или квартиру). Срок – 6 месяцев.

5. Жилье должны оценить оценщики, прошедшие аккредитацию у банка.

Пример: Продавец хочет продать жилье за 15 млн тенге. Оценщик оценил квартиру на 14 млн. Значит, вам выдадут кредит на эту сумму (при условии, что Вам одобрен кредит на сумму 14 млн). А если продавец не хочет уступать и продать Вам квартиру за 14 млн тенге, вам придется доплатить оставшуюся сумму или искать другое жилье.

6. После устной договоренности с продавцом нужно заключить договор купли-продажи. Его можно составить в филиале банка и у любого нотариуса.

7. Договор купли-продажи нужно зарегистрировать в органах юстиции через ЦОН.

8. После регистрации договора купли-продажи в органах юстиции вы заключаете с банком договор залога недвижимого имущества (на шаги №№6-8 могут уйти от двух дней до одной недели).

9. По условиям программы вы должны заплатить первоначальный взнос не менее 10% от стоимости жилья.

Заявитель может использовать как первоначальный взнос средства своего депозита в Жилстройсбербанке. А если депозита нет, то можно открыть и пополнить счет на сумму первоначального взноса.

В местных акиматах предусмотрено выдавать жилищные сертификаты на 1 миллион тенге для социально уязвимой категории населения. Их можно использовать как часть первоначального взноса для программы. По нему тоже есть свои условия.

10. Итак, кредит одобрен. После подписания графика платежа сумма кредита перечисляется на счет продавца.

После составления договора купли-продажи и до получения денег продавца может пройти время до недели. Это и есть один из нюансов покупки жилья через банк.

Поэтому вы должны предупредить продавца заранее и достичь с ним согласия в этом.

Автор проекта «Тұлға.kz» Нурлан Бектаев