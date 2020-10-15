В Шымкенте сегодня заработала электронная система оплаты проезда в общественном транспорте. Как ее можно пополнить, разбирались наши корреспонденты.

Стоимость транспортной карты — 500 тенге. Пополнить ее сейчас можно только в QIWI-терминале. В городе их несколько тысяч. Планируется подключить оплату в мобильном приложении Kaspi, а также в терминале КАССА24.

Пополнить транспортную карту через QIWI-терминал — не сложно. Для этого на экране терминала надо выбрать раздел «Оплата услуг», затем раздел «Транспорт и туризм», потом нажать на значок «Толем». Ввести номер карты, убедиться в правильности набора цифр и внести деньги для оплаты. И нажать оплачено. Ваши деньги моментально поступят на счёт. Не забудьте квитанцию.

Напомним, с первого ноября в Шымкенте электронная система билетирования заработает в полную мощность. До этого времени, рассчитаться за проезд можно как раньше — наличными. Не изменится пока и цена за проезд — та же 70 тенге. А вот уже с первого ноября будет действовать система оплаты: 70 тенге — электронная оплата, 100 тенге — наличная.