По законам РК, для ипотечных заемщиков предусмотрены некоторые льготы.

Пока этими возможностями могут пользоваться заемщики жилищных строительных сберегательных банков.

Источник: 349 статья Налогового кодекса РК

С 2021 года ожидается, что налоговые вычеты по ипотеке будут применимы для всех банков по РК.

Статья №342 Налогового кодекса РК гарантирует физическим лицам, являющимся резидентами РК, возможность воспользоваться налоговыми вычетами – возвратом части раннее уплаченных налогов. Это пенсионные взносы, вычеты на медицину и договоры накопительного страхования.

Кроме того, есть налоговые вычеты по вознаграждениям (статья №349).

В 2020 году налоговый вычет предоставляется исключительно по вознаграждениям ипотечных кредитов, выданных в АО «Жилстройсбербанк», например, по программе «Бақытты отбасы».

Согласно статье 349 Налогового кодекса РК, на сокращение налоговой нагрузки может рассчитывать любой гражданин Казахстана, оформивший жилищный заем в Жильстройсбербанке.

Обратите внимание, данная льгота не распространяется на созаемщиков и должен быть залог недвижимого имущества.

Ипотечные вычеты начисляют только на сумму вознаграждения, которое получает банк. То есть, согласно статье 349 Налогового кодекса, сумма вашей заработной платы, равная сумме погашения процентов по кредиту, не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом (ИПН).

В 2020 году размер налогового вычета может достигать не более чем 10 минимальных размеров заработной платы за календарный год:

минимальный размер заработной платы в 2020 году – 42 500 тенге х 10 = 425 000 тенге.

Источник: info.homsters.kz

Пример, ваша зарплата – 120 000 тенге.

ИПН = оклад – 10% пенсионные отчисления – минимальный размер заработной платы ➗ 10%.

120 000 – 12 000 – 42 500 ➗ 10% = 6 550 тенге ИПН. На руку в месяц – 101 450 тенге.

А с учетом налогового вычета по вознаграждениям ипотеки сумма, равная 10% вашего вознаграждения по ипотеки, останется у вас. В итоге на руки в месяц выходит 103 550 тенге.

Для применения налогового вычета при ипотеке потребуются:

* заявление заемщика на предоставление ипотечного вычета;

* договор ипотечного займа с банком (+ копия);

* график погашения займа (+ копия);

* документ, который подтвердит факт погашения вознаграждения по займу: чек или квитанция, выписка из банка (можно получить через интернет-банкинг).

Важно помнить, работник по своему выбору может применять данный вычет только у одного работодателя.

Если заемщик не знал об этих льготах и не применял их, то можно указать в заявлении период, в течение которого он погашал заем (но не более 5 последних лет), а льготы не применялись. В этом случае работодатель обязан сделать перерасчет и вернуть разницу.

Автор проекта «Тұлға.kz» Нурлан Бектаев