Коммунальное или арендное жилье предоставляются в пользование нуждающимся в жилье гражданам РК, постоянно проживающим в данном населенном пункте.

Для постановки на учет граждан Республики Казахстан в городах республиканского значения, столице требуется постоянное проживание не менее трех лет.

Источник: Закон РК №94 «О жилищных отношениях».

На очередь жилье от государства могут встать:

1) ветераны Великой Отечественной войны;

1-1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

1-2) многодетные матери, многодетные семьи;

2) социально уязвимые слоя населения;

3) государственным служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специальных государственных органов и лица, занимающиеся государственные выборные должности;

4) гражданы РК, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством РК.

К социально уязвимым слоям населения относятся:

1) ветераны Великой Отечественной войны;

2) инвалиды І и ІІ групп;

3) семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

4) лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом Правительством РК;

5) пенсионеры по возрасту;

6) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

7) оралманы;

8) лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9) многодетные матери, многодетные семьи;

10) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, охране правопорядка;

11) неполные семьи.

(Статья 68 Закона РК №94 «О жилищных отношениях»).

В соответствии со статьей 67 Закона РК №94 «О жилищных отношениях», социально уязвимые слоя населения должно иметь совокупный среднемесячный доход за последние 12 месяцев на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год.

Р. S. Размер прожиточного минимума на 2020 год – 32 668 тенге.

32 668 х 3,1 = 101 270,8 тенге.

Отметим, что коэффициент 3,1-кратного размера прожиточного минимума не распространяется на детей-инвалидов.

(Статья 67 Закона РК №94 «О жилищных отношениях»).

Для того, чтобы встать в очередь для получения жилья, в ЦОНе надо написать заявление.

Для этого нужно:

1) заявление по устанавливаемой форме;

2) копии удостоверений личности либо паспортов заявителя и членов его семьи;

3) копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, рождении детей;

4) справку об

инвалидности ребенка;

5) справку о наличии или отсутствии жилища по РК, принадлежащего им на праве собственности.

Автор проекта «Тұлға.kz» Нурлан Бектаев