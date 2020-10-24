Коммунальное или арендное жилье предоставляются в пользование нуждающимся в жилье гражданам РК, постоянно проживающим в данном населенном пункте.
Для постановки на учет граждан Республики Казахстан в городах республиканского значения, столице требуется постоянное проживание не менее трех лет.
Источник: Закон РК №94 «О жилищных отношениях».
На очередь жилье от государства могут встать:
1) ветераны Великой Отечественной войны;
1-1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
1-2) многодетные матери, многодетные семьи;
2) социально уязвимые слоя населения;
3) государственным служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специальных государственных органов и лица, занимающиеся государственные выборные должности;
4) гражданы РК, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством РК.
К социально уязвимым слоям населения относятся:
1) ветераны Великой Отечественной войны;
2) инвалиды І и ІІ групп;
3) семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
4) лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом Правительством РК;
5) пенсионеры по возрасту;
6) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
7) оралманы;
8) лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
9) многодетные матери, многодетные семьи;
10) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, охране правопорядка;
11) неполные семьи.
(Статья 68 Закона РК №94 «О жилищных отношениях»).
В соответствии со статьей 67 Закона РК №94 «О жилищных отношениях», социально уязвимые слоя населения должно иметь совокупный среднемесячный доход за последние 12 месяцев на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год.
Р. S. Размер прожиточного минимума на 2020 год – 32 668 тенге.
32 668 х 3,1 = 101 270,8 тенге.
Отметим, что коэффициент 3,1-кратного размера прожиточного минимума не распространяется на детей-инвалидов.
(Статья 67 Закона РК №94 «О жилищных отношениях»).
Для того, чтобы встать в очередь для получения жилья, в ЦОНе надо написать заявление.
Для этого нужно:
1) заявление по устанавливаемой форме;
2) копии удостоверений личности либо паспортов заявителя и членов его семьи;
3) копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, рождении детей;
4) справку об
инвалидности ребенка;
5) справку о наличии или отсутствии жилища по РК, принадлежащего им на праве собственности.
Автор проекта «Тұлға.kz» Нурлан Бектаев