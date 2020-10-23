Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, сообщает Акорда.

«Глава государства заслушал отчет об итогах социально-экономического развития области за девять месяцев текущего года», — говорится в сообщении в четверг.

По словам акима области, рост экономики составил 105 %. Положительные показатели отмечаются в промышленности и сельском хозяйстве. Приток инвестиций в регион по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг 66 %, темпы строительства увеличились на 65 %.

«Умирзак Шукеев доложил о ходе реализации ряда проектов в агропромышленном комплексе, в том числе по внедрению технологии дождевального орошения. Президент был проинформирован об исполнении его поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Мактаральском районе после прорыва дамбы. По данным, представленным акимом области, в эксплуатацию введено 386 жилых домов в селе Мырзакент, половина которых была построена за счет бюджета, остальные – на средства спонсоров», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что по итогам встречи глава государства положительно оценил работу руководства Туркестанской области. Токаев поручил держать эпидемиологическую ситуацию в регионе на контроле, а также отметил необходимость обеспечить открытость и строгое соблюдение закона в ходе выборной компании.