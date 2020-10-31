В Шымкенте на улице Адырбекова вовсю кипит работа — КАМаЗы непрерывно подвозят горячий битум, рабочие распределяют его по участкам дороги а тяжеловесные асфальтоукладчики закатывают покрытие.

Многострадальная улица наконец будет отремонтирована, правда, в этом году подрядчики планируют закатать в асфальт только 800 метров дороги между улицами Рыскулова и Жандосова. Открыть Адырбекова для проезда машин планировали уже первого ноября, но срок сдвинули, правда всего на 5 дней — ради безопасности водителей.

«Мы обещали первого ноября открыть улицу Адырбекова, и как вы видите, мы уже асфальт проложили и готовы открыть движение, но так как это нижний слой асфальта, у нас колодцы выпирают от дороги сантиметров на восемь, что очень влияет на безопасность движения. Поэтому акиматом города принято решение совместно с подрядной организацией, что мы сюда должны положить второй слой асфальта, чтобы поменьше неудобств делать для водителей, колодцы расположены хаотично и это небезопасно. Мы просим у всех горожан извинения, и переносим сроки открытия до 5 ноября, с двойным слоем асфальта, чтобы он зиму хорошо пережил», — рассказал Максут ИСАХОВ, заместитель акима г.Шымкента.

Уже пятого ноября всю улицу откроют для проезда машин. Остальной участок улицы подрядчики планируют начать делать уже в январе будущего года. Сначала перенесут коммуникации, а уже с наступлением тепла проложат асфальт. В ответственной компании обещают — улица горожанам понравится, она будет широкая — в четыре полосы, с хорошей тротуарной плиткой, освещением и газоном.

Улица Адырбекова на ремонте вот уже два года. В 2018 году тендер на ее ремонт выиграла таразская компания, правда освоили от общей суммы в миллиард шестьсот миллионов, они всего чуть больше 100 миллионов. Работа застопорилась, в управлении транспорта и автодорог подали на нерадивых подрядчиков в суд.

Тяжбы затянулись, а компания … подала в суд на шымкентский акимат. Разбирательства продолжаются, но тянуть с ремонтом в городской администрации не стали — ждать устали и пешеходы и водители. Повторный конкурс выиграла шымкентская компания, которая согласилась доделать работу за своих предшественников и завершить ремонт улицы Адырбекова.

«Конечно, красиво стало, дорогу нормально делают. Спасибо нашему акиму, что хорошую дорогу сделал, место такое красивое стало», — говорит житель многоэтажки по улице Адырбекова.

«Желательно чтобы здесь сделали переход в 39 школу, и в магазин чтобы люди ходили, там детские садики несколько находятся через дорогу», — просит местный житель.

Сдать проект и открыть улицу Адырбекова с новеньким ремонтом в подрядной компании обещают уже в конце 2021 года.

Анастасия Новикова