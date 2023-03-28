Стала известна точная дата сдачи в эксплуатацию дороги по Адырбекова

Капитальный ремонт дороги на улице Адырбекова планируют завершить до конца текущего года, передает OTYRAR.

В ходе строительства будут обновлены газопровод, электрические столбы, значительно будет расширена дорога. Протяженность дороги составляет 3,74 километра. 10 марта начался второй этап капитального строительства на участке протяженностью 700 метров от Жибек жолы до улицы Маншук Маметовой.

Сейчас строители заменяют устаревший газопровод также обновляют электрические столбы. Дорогу расширят до 15 метров, говорят подрядчики.

Сейчас строительство дороги приносит неудобства водителям и жителям города. Постоянные заторы в час-пик изрядно надоели горожанам. Начальник участка призывает шымкентцев к терпению.

«Приносим извинения перед горожанами нашего города. Прошу отнестись к работам с пониманием. После строительства станет приятно ездить по широкой улице и пройтись по удобным тротуарам. Мы и так стараемся завершить работы к сроку»,-говорит подрядчик ТОО «Базис-К» Садуакас Исмаилов.

Завершить работы на этом участке планируют уже в мае, оставшуюся часть дороги от улицы Маншук Мамедова до Жандосова завершат до конца года. Сложности, возникшие в ходе строительства, решаются заказчиком — городским управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В целом на капитальное строительство дороги улицы Адырбекова предусмотрено 2,6 млрд тенге. В этом году строительные работы дороги, протяженностью 2,9 км запланировано провести в два этапа.