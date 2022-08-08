Капитальный ремонт улицы Адырбекова планируется завершить к концу года

Сегодняшний рабочий день для строителей начался с проблемы.

Техника, снимавшая верхний слой асфальта, задела инженерные коммуникации. В результате светофор на перекрестке улицы Адырбекова и проспекта Тауке-хана отключился.

Представитель подрядной организации приносит извинения за временные неудобства.

Садуакас Исмаилов,начальник участка:

«Во время проведения земляных работ зацепили провод. В этом месте все инженерные сети водопровода, канализации находятся под землей, а не вдоль дороги, поэтому работа замедляется. Все сети выносим вдоль дорожного полотна. Приносим еще раз свои извинения».

К слову, строительство дороги на улице Адырбекова, протяженностью 3 километра, было начато в мае текущего года. Отрезок от улицы Жибек жолы до Иляева, протяжённостью 620 метров, сдан в эксплуатацию в начале июля. Здесь обновили не только дорожное полотно, заменили старые ирригационные сети, тротуары для пешеходов, а также изношенные столбы освещения на железобетонные. Сейчас продолжаются работы на отрезке от улицы Иляева до проспекта Тауке хана.

Дорожники не скрывают — в ходе строительства возникают сложности. На этой улице многие коммерческие объекты и частные дома находятся на красной линии. И поэтому приходится отступать от ПСД или ждать решения суда по спорным вопросам. Например, чтобы не убирать зеленые насаждения строители были вынуждены расположить тротуары вот таким образом.

Горожане с пониманием относятся к улучшению инфраструктуры в мегаполисе, а вот гостям такой расклад совсем не по душе.

Ольга Ищенко, жительница г Омска:

«Мы с Омска. Неудобно. Приходится идти вдоль стройки».

Улжалгас Алибаева, жительница города Шымкента:

”Я вообще не против строительства дорог. Правильно пусть пока тепло, нет дождей быстрее сделают. А то улицы у нас в городе узкие. Общественного транспорта много».

Строители также не хотят упустить погожие дни и поэтому работают до поздна. Как заверил начальник участка, рабочей силы и техники хватает. По плану, строительство этой дороги будет сдано уже в конце августа, заверил начальник участка.

Если не возникнут сложности и владельцы объектов, стоящих на красной линии согласятся с компенсацией, отрезок дороги улицы Адырбекова подрядчики планируют завершить к концу года.