В Шымкенте нехватка природного газа.

В мегаполисе действует ограничение на подключения ​ к голубому топливу не только субъектов малого и среднего бизнеса, но и домов местных жителей.

Жительница Шымкента Елена Бакаева уже год пытается провести природный газ в дом. Квартал, в котором она живет, газифицирован. Однако новых абонентов не подключают. На её обращения всегда приходит один ответ – перегружены газораспределительные станции.

«В городе не хватает мощностей, но как долго будет решаться проблема? Прошел год. Меня это очень сильно настораживает, потому что если не отапливать дом сегодня, завтра он рухнет», — недоумевает Елена БАКАЕВА, жительница г.Шымкента.

Так в городе действует мораторий на подключения новых абонентов. Запрет ввели еще в 2019 году. Нехватку газа горожане ощутили, когда к Шымкенту присоединили территории прилежащих районов. Город стал миллионником. С того времени появились дополнительные микрорайоны, новые объекты. Шымкент рос и развивался, а ​ две имеющиеся газораспределительные станции не справились с нагрузкой.

«На сегодняшний день у нас в городе нехватка газа есть. У нас обеспечен город 92 % природным газом. Нехватка газа получается 8 %, но на сегодняшний день действующие АГРС 1 и АГРС 4 он не обеспечивает. У него мощности 180 метров кубических в час», — рассказал Долшыбек ШАЙХСЛАМОВ, руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкента.

По подсчетам специалистов, сейчас 250 тысяч абонентов хотят подключить природный газ, но не могут. Чтобы решить проблему в городе начали строить новую, мощную газораспределительную станцию. Изначально, планировали закончить её в 2021 году. Но строители обещают, запустить объект уже в ноябре этого года. Стоимость новой станции 9 миллиардов тенге. Специалисты уверены: она полностью решит проблему дефицита природного газа в мегаполисе.

С 1 ноября мораторий на подключение новых абонентов к газу будет снят. У людей начнут принимать документы.

Анастасия Новикова