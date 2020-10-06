Коммунальные предприятия Шымкента готовы к предстоящему отопительному сезону.

В Абайском районе из 453 многоэтажных домов отапливаются центральной системой 415. 38 многоэтажек обеспечиваются теплом из автономной котельной. Сегодня аким Абайского района Бухарбай Парманов проверил готовность котельной К-54 к отопительному сезону.

Старший мастер котельной Ибрагим Негматов заверил, что две котельные готовы подавать тепло в квартиры. Котельная, построенная в 1984 году, обеспечивает теплом 502 абонента, проживающих в 26 многоэтажках. Кроме жилых домов, тепло из котельной подается в два детских сада, частную школу и поликлинику №9. Из двух котельной одна резервная.

Как отметил аким района, во всех перечисленных учреждениях проведена опрессовка тепловых сетей.

Шынар Оразова