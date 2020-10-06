Мусорные контейнеры во дворах многоэтажных домов Шымкента убирают ежедневно по графику. На сегодняшний день во всех районах устанавливаются новые контейнеры, передает Otyrar.KZ.
В Абайском районе мусорные контейнеры убирают с 7 утра, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкента.
В настоящее время переработкой бытовых отходов занимается ТОО «ЛТД-Турмыс».
Данное учреждение очистительные работы проводит дважды в день.
Всего в районе есть 112 мусорных площадок и 485 контейнеров. Для замены изношенных контейнеров для мусора в этом году закуплено 150 контейнеров.
Акимат района просит жителей содержать в чистоте территорию вокруг мусорных площадок и не загрязнять их бытовыми отходами.