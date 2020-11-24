В Шымкенте на 490 мусорных площадках установлено 2104 контейнера. Бытовые отходы контейнеров вывозят 11 специальных учреждений, передает Otyrar.KZ.

В частности, на 112 мусорных площадках Абайского района есть 485 контейнеров. Вывозом бытовых отходов в многоэтажных и частных жилых домах занимается ТОО «ЛТД Турмыс».

В Аль-Фарабийском районе отходы из 749 контейнеров со 192 мусорных площадок вывозят ТОО «СпецАвтоТранспорт», ТОО «ОрионНовТех», ТОО «ЭкоСпецТранс» и ТОО «ШымкентСпецКомплекс».

В Енбекшинском районе ТОО «СпецАвтоТранспорт», ИП «Вейсалидзе Л.Н.», ТОО «Нур Олжа» вывозит мусор 644 контейнеров и индивидуальных домов, установленных на 117 мусорных площадках.

На 69 мусорных площадках Каратауского района установлено 226 контейнеров для бытовых отходов. На сегодняшний день вывозом мусора в многоэтажных и частных домах занимается ТОО «ЭкоСпецТранс», ТОО «ШымкентСпецКомплекс», ТОО «Жан&Меир», ТОО «СпецАвтоТранспорт», ИП «Вейсалидзе Л.Н.», ИП «КайнарБулак» и ИП «Чистый город».

Специалисты работают по графику с 06:00 утра до 00:00 часов ночи. Кроме того, подрядные компании со дворов многоэтажных жилых домов вывозят мусор из контейнеров два раза в день и один раз в неделю из частных домов жилых массивов.