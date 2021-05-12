Уборка основных улиц, тротуаров и ирригационных систем на территории Абайского района проводится ежедневно с 5:30 утра.

Механическую и ручную уборку здесь выполняет ТОО «ЛТД-Турмыс».

Кроме того, в целях активизации работы в данном направлении территория района разделена на 11 секторов и контролируется аппаратом акима района. В общей санитарной очистке задействовано 29 единиц техники и 131 человек.

За чистоту города должны отвечать не только работники соответствующих учреждений, но и все жители. Каждый житель города, начиная со своего двора, вносит свой вклад в благоустройство родной земли. Давайте вместе примем участие в наведении чистоты нашего любимого города!

За чистоту города должны отвечать не только работники соответствующих учреждений, но и все жители. Каждый житель, начиная со своего двора, может внести свой вклад в благоустройство.



По вопросам санитарной очистки обращаться по номеру 53-03-20.