В Абайском районе города Шымкент на регулярной основе проводятся работы по осенней санитарной очистке и благоустройству территории, а также организация субботников, передает Otyrar.KZ.

По данным акимата района, на 112 мусорных площадках размещены 485 контейнеров.

Приобретено 150 новых контейнеров и полностью завершены работы по их установке.

На сегодняшний день вывозом твердо-бытовых отходов занимается ТОО «ЛТД-Турмыс».

Во дворах многоэтажных домов были вывешены специальные информационные таблички со списком ответсвенных коммунальных служб.

Кроме того, для устройства специальных мусорных площадок в жилом массиве Акжар выделено 3 земельных участка и в жилом массиве Алтынтобе 7 земельных участков.

На сегодняшний день в данных местах установлено 10 мусорных площадок и 20 контейнеров.

Пресс-служба акима города Шымкента