Наши ведущие Алиса и Галым в этой программе не только рассказали подробно о профессии -строитель, но и сами поучаствуют в строительстве дома.

Для этого ребята отправились в один из строящихся районов третьего мегаполиса. И так строитель – это та профессия, которая не нуждается в объяснениях. Каждый представляет себе человека в рабочей одежде и каске, с инструментами или чертежами в руке. С другой стороны, это крайне обширная область деятельности. Строителем можно назвать и инженера, и бульдозериста, и крановщика, и маляра, и каменщика – все они и представители многих других специальностей работают над одним общим делом.

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