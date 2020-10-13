Насколько велик риск передачи коронавируса через банкноты тенге? На этот вопрос ответил глава департамента наличного денежного обращения Нацбанка Ж. Кажмуратов, передает Otyrar.KZ.

«Тема «срока жизни» COVID-19 на банкнотах имеет несколько версий. По одним данным, при комнатной температуре вирус живет на поверхностях до 28 дней, по другим – до 24 часов, по данным Европейского Центрального Банка, следы COVID-19 исчезают на банкнотах после нескольких часов. На наш взгляд, вопрос «жизнеспособности» на банкнотах вируса требует дальнейших исследований для определения более точных данных.

Национальный банк, как правило, прежде чем выпустить банкноты в повторное обращение, держит деньги в банковской упаковке не менее 14 дней в хранилище.

Лишь после этого наши специалисты приступают к сортировке и подсчету денег. С учетом наличия различных версий по длительности «жизни» вируса на банкнотах, в целях профилактики наличные деньги до пересчета хранятся без вскрытия в течение 45 дней.

Именно поэтому вероятность нахождения COVID-19 на поверхности банкнот, поступающих в обращение от Национального Банка — незначительна.

Согласно нашим рекомендациям, банки второго уровня, АО «Казпочта» и инкассаторские организации осуществляют обработку банкоматов и кассовой техники.

Со своей стороны, рекомендуем руководствоваться официальными рекомендациями ВОЗ и Министерства здравоохранения Казахстана, а также разумными советами, которые действуют во все времена – соблюдать правила гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и др.» — прокомментировал директор департамента.