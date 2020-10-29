Распоряжением акима города Шымкент руководителем управления цифровизации города назначен Асет Маратович Абдраханов.

Асет Маратович родился в 1990 году в Южно-Казахстанской области. Специальность — бакалавр экономики и права, магистр урбан инжиниринг.

Также, получил образование в Манчестерском университете по программе «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 2010-2012 гг. специалистом по маркетингу в ТОО «Вертикаль-Т». В 2012 году занимал должность заместителя начальника цеха приемки нефтепродуктов ТОО «Шымкент Октан». В 2012-2013 годах работал в Астане исполняющим обязанности эксперта, затем экспертом управления двустороннего сотрудничества департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2013-2014 годах был экспертом управления международных организаций департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций РК, в 2014-2015 годах был экспертом, затем главным экспертом Управления работ государственных юридических лиц Департамента управления активами Министерства по инвестициям и развитию.

Кроме того, в 2015-2017 годах Асет Абдраханов занимал должность заместителя руководителя отдела предпринимательства города Шымкент, а в 2017-2018 годах — руководитель отдела предпринимательства города Шымкент. В 2018-2019 годах был руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент.

С 2019 года по настоящее время работал заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент.