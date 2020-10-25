23 октября 2020 года в Талдыкоргане состоялась церемония открытия новой мечети, построенной на средства общественного фонда Болата Назарбаева «Салиқалы ұрпақ».

В 2018 году строительство началось на территории 3-го отделения города Талдыкорган. Спустя два года, на благо прихожан, распахнула свои двери новая мечеть площадью 2 000 квадратных метров.

Городская мечеть «Тәубе» может вместить в себя до 3 тысяч человек. При строительстве мечети были приняты современные архитектурные решения. Форма здания – нестандартная, с большими пролетами без колонн в центре. Мечеть «Тәубе» состоит из 2-х этажей и имеет два минарета высотой 40 метров. Диаметр купола составляет 18 метров, высота – 10 метров.

Церемонию открытия начал председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы, поблагодарив и поздравив жителей с новым архитектурным сооружением, которое станет не только украшением города, но и олицетворением добродетели: «Мне бы хотелось от лица Духовного управления мусульман Казахстана и от себя лично выразить благодарность фонду за внесённый вклад в развитие религии. С вашей помощью построены мечети и медресе, которые на протяжении веков будут распространять нашу веру среди потомков».

В мечети предусмотрены все условия для комфортного совершения намаза. Так, в здании применена система канального кондиционирования и во всех молитвенных залах установлена система «тёплых полов». В целях обеспечения безопасности верующих и предотвращения распространения респираторных инфекций в мечети соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

«Эта мечеть – яркий пример развития города. До церемонии открытия мечети, мы посетили общежитие для студентов. Созданы все условия. Молодые люди – будущее нашей страны. Кроме этого, мы посетили молодежный центр и встретились с представителями Ассамблеи народа Казахстана. Здесь большое значение придается межнациональному и межрелигиозному согласию», – добавил Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы.

В свою очередь, Председатель совета ветеранов Алматинской области Ермек Келемсеит отметил: «Рядом с мечетью расположены 600 домов. Её будут посещать как взрослое население, так и молодежь. Это большой подарок для всех нас. Я считаю, что новая мечеть даст верующим стремлением идти по праведному пути».

Подчеркнем, что общественный фонд «Салиқалы ұрпақ» уделяет особое внимание оказанию помощи верующим и нуждающимся. Он был основан в 2016 году Болатом Назарбаевым.

Ранее при его поддержке в Алматинской области была построена мечеть на 350 мест, а также мечеть в Алматы на 1 000 человек.

Вместе с тем, в 2020 году фонд выделил 150 млн тенге на борьбу с коронавирусом. Пострадавшим от прорыва дамбы семьям Мактааральского района Туркестанской области были построены два десятка домов, в первые дни трагедии фонд организовал поставку 20 тонн гуманитарного груза. Двадцать детей из малоимущих семей пострадавшего района отдохнули в летнем лагере.

Также в рамках поддержки школьников из малообеспеченных семей Алматинской области и города Алматы фонд из собственных средств приобрёл 1 000 ноутбуков для дистанционного формата обучения.