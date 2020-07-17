В районе старого автовокзала на улице Ерманова идут ремонтные работы.

Строители на одной стороне дороги уже проложили первый слой асфальта. Вторую сторону готовят для укладки дорожного полотна. По просьбе жителей, за счет сокращения ширины дороги на один метр, будет проложена тротуарная дорожка. По проектно-сметной документации строители должны сдать объект к 25 июля. Стоимость объекта составляет 83 млн тенге.

Куаныш Абденов, мастер подрядной организации:»Ремонтные работы производим на дороге протяженностью 700 метров. Закатали первый слой асфальта. Будет еще второй. Укладку на второй полосе дороги сегодня закончим. Строительные работы планируем завершить в срок, 25-го июля.

В ходе строительства ирригационные лотки не будут менять полностью. Заменят лишь негодные. После завершения работ на улице Ерманова подрядчики приступят к обновлению дорожного полотна на улице Әлимбетова на Чапаевке. Согласно проектно-сметной документации там необходимо отремонтировать дорогу протяженностью 1,5 км. Если после сдачи объекта на протяжении пяти лет — гарантийного срока — появятся дефекты, устранять их подрядчики будут за свой счет.