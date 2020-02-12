Ежедневно с самого утра на длинной аллее возле Верхнего рынка, как грибы после дождя, вырастают самодельные торговые точки.

Стихийная торговля на территории Верхнего рынка, как незаживающая рана. Администрация Шымкента и полиция много раз разгоняли нелегальных продавцов, но после этого они вновь возвращаются на свои места.

«Нас полиция, акимат гоняет. Но мы все терпим. Почему нам просто не дать работать? Мы хотим продавать здесь, нам надо семьи свои кормить, но нам и этого сделать не дают. Мы вот днем стоим, торгуем, не таким чем-то дорогим, кто чем может, носками, газетами, хлебом. Все на 5-10 тенге дешевле, чем на рынке. Разве мы нарушители?», — возмущается продавец Гульзат Азимбаева.

Вот только налоги такие предприниматели зачастую не платят. Да и торговать здесь — запрещает закон.

В прошлом году власти предприняли попытку раз и навсегда покончить с незаконной торговлей по улице Толеби. Бутики и лотки снесли, а вместо этого на привычном для продавцов месте обустроили прогулочную зону со скамейками, резными фонарями, посадили саженцы. Торговцам с тротуара предложили рабочие места внутри рынка. Вот только там торговля пошла не так бойко, как снаружи. Поэтому продавцы перебрались обратно, на свои насиженные места.

«Сперва обещали в центре, нормально. Мы согласны, неделю мы поторговали, а потом смотрим, нас взяли и в тупик поставили. Туда никто не зайдет, это факт. Нам как быть? Тут все многодетные матери, нам действительно надо жить. Мы никому не мешаем, стоим в одной стороне. Чисто спокойно, за собой убираем, границу с тротуаром даже не нарушаем. Вы нам скажите, как нам быть? «, — вопрошает еще одна продавец.

Сами себя здесь работой обеспечивают несколько десятков человек. Они уверяют, что работать именно здесь их заставляет нужда.

«Все хотят семью кормить, если место бы было, они бы тоже там сидели, но что им делать, если мест не хватает?», — поддерживают продавцов прохожие.

В местной полиции заверяют: рейды на Верхнем рынке проводят регулярно. И если раньше здесь незаконно торговали до 300 предпринимателей, то сегодня, по подсчетам полицейских, свои лотки в неустановленных для торговли местах выставляют около 50-ти продавцов.

«За январь месяц у нас было заполнено 92 административных протокола по статье 204 «Торговля в неустановленных местах». Первое нарушение — предупреждение и штраф в 5 МРП, второй раз, если нарушение совершили в течение года, штраф в 10 МРП. Результат есть, продавцов стало меньше. А штрафы всегда оплачивают вовремя», — говорит Нуржигит Калмуратулы, первый заместитель начальника управления полиции Аль-Фарабийского района.

Вот только продавцам, похоже, легче оплатить штраф, чем идти торговать на территорию рынка. Методом «кнута» бороться с ними у местной власти явно не получается. Звучат идеи оставить в покое стихийную торговлю в Шымкенте и превратить ее в некую достопримечательность. Ведь для иностранных туристов поход на такой базар может стать частью ознакомительного тура с городом Шымкентом. Шумный, стихийный и колоритный рынок, где с руки можно купить свежие овощи, фрукты, может своей экзотикой им очень понравиться.

Анастасия Новикова