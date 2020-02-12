Новая аллея возле Верхнего рынка в Шымкенте стала не только дополнением городского ландшафта, но и приятным бонусом местным торговцам.

Стихийная торговля здесь не только не утихла, но и развернулась с новой силой. Те продавцы, у кого нет своих «торговых точек», решили продавать свой товар, используя новые скамейки в качестве прилавка. Поговаривают, что теперь у каждой скамейки есть свой негласный хозяин.

Понятно, что с большим количеством товаров на узкой скамейке не поторгуешь, но бабушкам с казахским «рафаэлло» — куртом и пучками ярко-зеленого укропа продавать свои продукты явно стало легче.

Аллея, которая стала частью реконструкции базара, тянется от улицы Адырбекова по улице Толеби до главного входа на Верхний рынок. Ее построили за три месяца. Прогулочная зона появилась вместо многочисленных киосков, которые снесли в 2018 году. Проект обошелся городской казне в 47 миллионов тенге. По задумке местных властей, аллея должна была радовать горожан и спасти территорию от стихийной торговли. Но, похоже, комфортнее стало только торговцам со стажем, которые не хотят перебраться на территорию рынка.

Анастасия Новикова