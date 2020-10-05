В Туркестанской области двум осужденным за насилие над несовершеннолетними провели химическую кастрацию, передает корреспондент Otyrar.kz

Мужчины отбывают длительный срок в исправительном учреждение ИЧ 167/9 строгого режима, каждому суд назначил 15 и 16 лет лишения свободы, при этом к осужденным уже применили еще одну меру наказания — химическую кастрацию.

Один из преступников согласился поговорить с журналистами. Он попал в тюрьму за особо тяжкое преступление по статье 120 «Изнасилование несовершеннолетней». Парню уже провели химическую кастрацию путем ввода инъекции.

«Что могу сказать, очень сложно все это, даже врагу такого не пожелаешь. Я прошу помощи и хочу обратиться ко всем, чтобы отменили эту кастрацию, я еще надеюсь вернуться домой и продолжить жить, хочу семью и детей. Прошу отменить ее! После инъекции все тело болит так, что ходить сложно, да и вообще это страшно», — сказал осужденный.

Процедура это не разовая, препарат вводят в организм человека периодически.

Закон о химической кастрации в Казахстане вступил в силу 1 января 2018 года. Процедуру назначают осужденным за половые преступления в отношении несовершеннолетних.

«За совершение особо тяжких преступлений здесь отбывают наказание преступники с большими сроками. Всего 78 осужденных за изнасилование несовершеннолетних, из этого числа двум осужденным судом назначена химическая кастрация», — рассказал Кахраман Абубакиров заместитель начальника ИЧ 167/9.

Химическая кастрация путем введения инъекции назначается судом только тем, кто совершил преступление после вступления в силу Закона о кастрации.

Химическая кастрация осуществляется с помощью препаратов, которые блокируют действия мужского гормона тестостерона. Это приводит к полному подавлению сексуального влечения. Эффект не является необратимым, он действует только на период приема препарата.

Уколы препаратов нужно делать обычно раз в три месяца. Если процедуру прекратить, мужские функции восстанавливаются. Это значит, что педофил снова может начать приставать к детям.

Шуддин Саидов