Как педофил будет выплачивать 100 млн и зачем ему нужно лечение, рассказали в суде

Подробности приговора сарыагашскому педофилу-убийце обнародовали в суде Туркестанской области. 48-летнему рецидивисту, который убил и изнасиловал 5-летнюю девочку в селе Жибек Жолы определили наказание на четвертом судебном процессе.

Разбирательства проходили в закрытом порядке. Однако, потерпевшая сторона изъявила желание о рассмотрении дела в открытом судебном заседании. В итоге, журналистов запустили в зал суда.

Изверга приговорили к пожизненному сроку, химической кастрации и выплате морального ущерба в размере ста миллионов тенге. Такую сумму он вряд ли сможет выплатить, правозащитники считают, что 100 миллионов тенге взыскано для того, чтобы осуждённый не освободился по УДО.

Айдос Султанов, председатель судебной коллеги по уголовным делам суда Туркестанской области: «В пользу потерпевших с осуждённого взыскано 100 миллионов тенге в качестве возмещения морального вреда. Взыскание будет произведено судом и судебным исполнителем. Если у осуждённого есть имущество, то все это определит судебный исполнитель».

Химическую кастрацию определили как дополнительное наказание. Судмедэксперты выявили у осужденного склонность к педофилии и определили кастрацию, как лечение. До конца ли жизни ему будут вводить медицинские препараты, уменьшающие либидо и сексуальную активность, определят врачи колонии, где он будет отбывать наказание.

Айдос Султанов, председатель судебной коллеги по уголовным делам суда Туркестанской области: «Химическая кастрация будет произведена во время отбывания наказания в исправительном учреждении».

Шокирующее преступление произошло в июле. Пропавшую Еркежан Нурмахан искали всем селом. По словам родных погибшей, подозрение пало на ранее судимого соседа. Они дважды заходили к нему домой, но полностью обыскать жилище задержанного удалось только на третий раз. Тело девочки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили у него в сарае. При этом, по словам родителей, осужденный искал их 5-летнюю дочь вместе с сельчанами. Чуть позже родные погибшей подозревали, что у убийцы-педофила были сообщники. Однако, эту версию в суде опровергли.

Даурен Мадалиев, судья специализированного межрайонного суда Туркестанской области: «По его словам, за неделю до этого, он употреблял алкоголь. То есть он неделю употреблял и как все это происходило, он не помнит. Хотя осознает, что все это преступление, что все это неправильно. Он раскаялся.

— Он один это делал или были соучастники?

-Нет, один. На счет соучастников, по делу нет никаких соучастников. В этом направлении следствие однозначно ответило, что нет никаких доказательств, что был кто-то рядом».

Рецидивиста обвиняли по двум статья: убийство и насильственные действия сексуального характера. Подсудимого признали виновным и вменяемым. Однако, по части изнасилования мужчина свою вину не признал. В суде он сообщил, что считает наказание слишком «жестоким» и планирует подать апелляцию. В суде Туркестанской области сообщили, что пока заявку на обжалования приговора педофил-убийца не подавал.