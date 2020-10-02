В Казахстане работают над созданием вакцины против коронавируса, передает Otyrar.kz со ссылкой на пресс-службу службу столичного центра коммуникаций.

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о том, что уже проведены клинические испытания отечественной вакцины против коронавируса, теперь пошла третья фаза проверки, к тому же идет вакцинация добровольцев, результаты будут получены уже к декабрю 2020 года.

«Уже строится казахстанский завод по производству вакцины, мощности вакцины достаточно, чтобы покрыть потребности Республики Казахстан. Если все проверки пройдет эта вакцина, тогда уже вакцину смогут приобрести все», — сказал Алексей Цой, министр здравоохранения РК.

Какой будет вакцина пока неизвестно, в Минздраве сообщили, что набрали добровольцев, данные о которых не разглашаются.