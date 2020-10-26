Первый матч состоялся на стадионе «Туркестан-арена», построенном в городе Туркестан, передает Otyrar.KZ.

Соревнования по футболу прошли среди юношей 2007-2008 годов рождения. Основная цель игры — сформировать команду к предстоящему чемпионату Республики Казахстан, лучших молодых игроков отберут в сборную Туркестанской области, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Напомним, центральный стадион «Туркестан-арена» областного управления физической культуры и спорта рассчитан на 7000 мест.

Спортивный комплекс, построенный АО ФНБ «Самрук-Казына», состоит из футбольного поля, крытой арены для проведения соревнований по легкой атлетики.

Также предусмотрены залы для занятий акробатикой, боксом, тяжелой атлетикой, спортивной гимнастикой и йогой.

Здесь в соответствии с годовым календарным планом областного управления пройдут учебно-тренировочные сборы сборной области по юношеским видам спорта (футбол, легкая атлетика, настольный теннис, стрельба из лука), а также областные, республиканские и международные соревнования.

Кроме того, запланировано проведение матчей команд Премьер-лиги, Первой и Второй лиги чемпионата Республики Казахстан по футболу.