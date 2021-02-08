Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев прибыл из Нур-Султана в Туркестан. Он провел сертификацию стадиона «Туркестан-арена» на соответствие международным требованиям UEFA.

На построенном стадионе, где теперь могут проходить соревнования международного уровня, есть все: от раздевалки, кресел для болельщиков и зоны для представителей СМИ. Поле стадиона покрыто канадским газоном, за которым ухаживают специально обученные для этого специалисты.

Также Олжас Абраев сообщил, что со 2 по 6 марта текущего года матчи за Суперкубок Республики Казахстан пройдут на стадионе «Туркестан-арена». На совещании руководитель областного управления физической культуры и спорта Канат Жолдыкараев отметил, что данное нововведение является радостным событием для туркестанцев и выразил готовность провести ответственные мачты.

Отметим, с 2 по 6 марта столичная «Астана», алматинский «Кайрат», карагандинский «Шахтер» и костанайский «Тобол» поборются за Суперкубок. Кроме того, в этом году все матчи футбольного клуба «Туран» из Туркестанской области в рамках Премьер-лиги пройдут на стадионе «Туркестан–арена».

Напомним, центральный стадион «Туркестан-арена» рассчитан на 7000 мест и полностью осащен необходимым оборудованием. Спортивный комплекс, построенный АО ФНБ «Самрук-Казына», состоит из футбольного поля, крытой арены для проведения соревнований по легкой атлетики. Более того, предусмотрены залы для занятий акробатикой, боксом, тяжелой атлетикой, спортивной гимнастикой и йогой.

Здесь в соответствии с годовым календарным планом областного управления пройдут учебно-тренировочные сборы сборной области по юношеским видам спорта (футбол, легкая атлетика, настольный теннис, стрельба из лука), а также областные, республиканские и международные соревнования.