В дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее несовершеннолетняя дочь.

Со слов женщины, ее дочь, ученица 11 класса, на почве семейной ссоры ушла из дома в неизвестном направлении. Она надеялась, что ребенок успокоится и вернется домой, однако девушка так и не пришла. Родители в течение двух дней пытались самостоятельно найти свою дочь, но после безуспешных поисков, решили обратиться в полицию. Полицейские Шардаринского РОП незамедлительно приступили к розыску пропавшей школьницы. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории и направления, куда могла бы уйти пропавший подросток.

Также оперативники опросили ее близких и родственников, изучили круг знакомых несовершеннолетней и осуществили другие оперативно-розыскные мероприятия. В результате ОРМ сотрудники полиции обнаружили без вести пропавшую на одной из улиц Шымкента и вернули домой к родителям. Как выяснилось, обидевшись на мать, школьница в первые сутки переночевала у подруги, а на второй день уехала в Шымкент. Родители найденной школьницы выразили огромную благодарность стражам порядка.