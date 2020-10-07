Во время несения службы по обеспечению общественного порядка сотрудник полиции ОП г. Кентау Есенбек Рустемов на одной из городских улиц остановил автомашину «Мерседес Бенц 190».

При проверке документов выяснилось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, житель г. Кентау управлял автотранспортом без водительских прав, которых он был ранее лишён за езду в пьяном виде.

Ещё одного нарушителя ПДД, управлявшего в состоянии алкогольного опьянения выявили полицейские Толебийского района. Так, во время рейдовых мероприятий сотрудники Толебийского РОП остановили подозрительную автомашину, за рулём который оказался нетрезвый водитель. Согласно медицинскому освидетельствованию мужчина находился в средней степени алкогольного опьянения. Подозреваемый находится под подпиской.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица».

Хотелось бы отметить, что санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, в том числе не нарушать правил маневрирования, не превышать скорость, не выезжать на встречную полосу и не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Участникам дорожного движения следует быть осторожным и внимательными на дорогах, соблюдать указания дорожных знаки. Помните, что нарушение ПДД может привести к непоправимым ситуациям, дорога ошибок не прощает.