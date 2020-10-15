В Шымкенте в одном из колодцев мкр Север найдены останки женского тела.

По словам полицейских, со дня смерти женщины прошло больше года. Ее тело было завернуто в одеяла, которые были обмотаны скотчем. А после сброшено в колодец в мкр. Север. Так как прошло много времени, узнать, чьи это останки, не представляется возможным.

АРМАН БЕЙСЕНБАЕВ, заместитель руководителя Департамента полиции г. Шымкента, полковник полиции: Согласно результатам судмедэкспертизы смерть женщины наступила более года назад. На имеющихся фрагментах нет следов насильственной смерти. Сейчас мы пытаемся выяснить личность погибшей, а также хронику всех событий, предшествовавших преступлению.

В двухметровом колодце была найдена и одежда женщины. Эксперты говорят, что ей было около 30 лет, рост 155-160 см.