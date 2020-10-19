Пополнить транспортную карту «Толем» теперь можно через приложение Kaspi.

Ранее эта услуга была недоступна.

Для того, чтобы пополнить транспортную карту, необходимо зайти в приложение Kaspi. Выбрать раздел «Платежи». Затем перейти в категорию «Транспорт» — «Общественный транспорт» и выбрать категорию транспортная карта «Толем».



В открывшемся окне можно вручную ввести номер своей карты, который указан на обороте, или же отсканировать QR-код. Затем выбрать сумму, которую вы хотите пополнить, и нажать «Оплатить».

Небольшой лайфхак: на страничке, которая появляется перед тем, как вы нажмете «Оплатить», будет указана информация, сколько средств у вас сейчас имеется на вашей транспортной карте «Толем».

Анастасия Новикова