Ключевым фактором в борьбе с коррупцией является принцип открытости.

Еще одним инструментом обеспечения прозрачности работы государственного аппарата является доступ к публичной информации.

В рамках антикоррупционной акции публикуем заработную плату акима Толебийского района, заместителей акима района, акимов города Ленгера, акимов сельских округов и первых руководителей государственных учреждений, говорится в сообщении Пресс-службы акимата Толебийского района.

Размер месячной заработной платы государственного служащего меняется в зависимости от стажа государственной службы.