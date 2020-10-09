Началась подписная кампания на 2021 год.

Редакции газет «Рабат» и «Онтустик Рабат» приглашают жителей города и области подписаться на любимые издания. Подписная кампания продлится с 9 октября по 9 ноября. Спешите, не упустите свой шанс получить подарок .

День подписчика проходит в особенных условиях. Значимый день для двух редакций — «Рабат» и «Онтустик Рабат» проходит в здании с соблюдением карантинных мер.

Валентина Лагунина одна из первых пришла подписаться на любимую газету. Пенсионерка — ветеран производства, много лет проработала на Свинцовом заводе. Женщина не ожидала, что вместе с квитанцией ей вручат подарок- ковёр от спонсоров.

Организаторы подписной кампании-2021 заверяют, что ни один подписчик не останется без подарков. У двух редакций есть спонсоры, которые всегда поддержат.

Постоянный читатель Кулимше Кабылбекова — газету читает от корки до корки. Особенно интересны полезные советы. Медработник с 40 летним стажем считает что газеты «Рабат» и «Онтустик Рабат» не только информативны, но и носят воспитательный характер.

Кулимше Кабылбекова, жительница г. Шымкента:»Желаю творческих успехов. Пишите обо всем открыто, без прикрас. Так, чтобы не было стыдно. А мы всегда вас поддержим. Ведь газета — это наши уши и глаза».

Коллектив двух редакций приглашает жителей Туркестанской области и Шымкента подписаться на любимые издания «Рабат» и «Онтустик Рабат».

Подписка из редакции на полгода -2 тысячи 300 тенге. Можно подписаться и через Казпочту- 2 тысячи 723 тенге для горожан и 2 тысячи 835 — для сельских жителей.