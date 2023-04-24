Пасхальный концерт произвел фурор в Шымкенте

О том, как прошел концерт, посвященный Пасхе,впервые после долгой пандемийной паузы, рассказал корреспондент OTYRAR.

В великий всерадостный праздник Пасхи с благословения епископа Чимкентского и Туркестанского Хрисанфа, под эгидой храма иконы Казанской Божией Матери и его настоятеля протоиерея Олега Соловьева в Доме дружбы был проведен, а точнее, возобновлена традиция проведения пасхального концерта после пандемийной паузы.

Вначале Алексей Королевский, помощник настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери, сказал со сцены Дома дружбы поздравительное слово о Пасхе и значении Христова Воскресения для верующих христиан.

Концерт был просто замечательный. В нем приняли участие 100 человек, выступление каждого из них стало ярким украшением праздничной программы.

Незабываемое ощущение праздника создали вот эти коллективы и исполнители: хор храма под управлением Елены Чеверды, открывший концерт пасхальными песнопениями; танцевальные коллективы «Шаттык» (худ. руководитель Н. Лачу) и «Седьмой континент» (худ. руководитель С. Гаврикова); школа спорта и танца HAPPY STEP (худ. руководитель Анастасия Геуркова), а также школа художественной гимнастики «Леди Грейс» (худ. руководитель Ю. Яблонцева) с незабываемым номером «Волна», который словно перенес зрителей на берег моря.

Семейное трио солистов Шымкентского театра оперы и балета – Алексея Скибина, Гульжан Раскалиевой и их младшей дочери Вероники Скибиной – сорвали овации благодарных зрителей, а сольное исполнение Вероникой песни «Булбул» вызвало восторг слушателей.

Хор ветеранов под управлением Т. Гайдари и Раззия Гариева с номером «Спасибо, Господи!» был с благодарностью встречен зрителями.

Свою огромную порцию оваций сорвали баянисты Нурлыбек Бекжан («Аргентинское танго»), Октамов Дастан («Карело-финская полька» и «Травушка-муравушка»), аккордеонисты Нускабай Жаснур («Ехал казак за Дунаем») и Калдыбай Бекнур («Полька»). Художественным руководителем этих музыкантов является Савелий Генералов.

В завершение концерта порадовали зрителей Анеля Матова со своим преподавателем Ириной Маленковой. Они исполнили на фортепиано инструментальную композицию под названием «Карлсон». А Светлана Винокурова выступила с песней «Будет все хорошо».

Заключительными же номерами этого праздника души стали песни, исполненные детским хором храма иконы Казанской Божией Матери под управлением Розы Беркешевой.

Концерт удался на славу, он получился выше всяких похвал!

Выступления всех участников были по-настоящему искренними и добрыми, а атмосфера праздника – семейной и доверительной. Подобные мероприятия не оставляют никого равнодушным, они способствуют духовному развитию молодого поколения, умиротворяют душу людей старшего поколения.

Действительно, в сердцах участников и благодарных зрителей праздник оставил Пасхальную радость.

Вот так шымкентцы, весь православный народ нашего города и их друзья отметили самый великий праздник – Светлое Христово Воскресение – Праздник праздников и Торжество из торжеств.

К истокам народных традиций

Татаро-башкирский центр города Шымкента (председатель Ася Мухамедова) организовал и провел в библиотеке им. А. Пушкина концерт и мастер-класс музыканта-мультиинструменталиста, лауреата и обладателя Гран-при международных конкурсов Ильяса Фархуллина.

Ильяс Фархуллин – музыкант из Казани. С отличием окончил музыкальный колледж им. Ильяса Аухадеева, а сейчас он студент второго курса факультета Высшей школы искусств Казанского института культуры.

Является солистом этнофольклорного ансамбля «Алпар» города Казани. Манера его исполнения выдержана в стиле Волжской Булгарии, это Золотоордынский период.

В настоящее время Ильяс работает в Алматинском музыкальном колледже им. П. Чайковского. Обучает студентов игре на национальных народных музыкальных инструментах.

У нас в Шымкенте Ильяс был проездом: он ехал в город Ош на Всемирный съезд этнофольклорных музыкантов. Делегация музыкантов отправилась из Алматы. Им предстояло заехать в Ташкент, чтобы забрать инструмент тарбука, которого, к сожалению, у него на шымкентском концерте не было.

Зато были гармонь, тальянка, свистковый курай, продольный курай, металлический курай, сазсырнай, сыбызгы, сорнай, тростниковый сорнай, кубыз, на которых Ильяс исполнил татарские и башкирские мелодии, песни и старинные народные напевы. Они открыли сердца зрителей, наполнили их светлыми потоками воспоминаний и любви к истокам народных традиций, зазвучали божественными переливами в сиятельном очаровании наших душ!

Ильяс Фархуллин показал всем слушателям, пришедшим на его концерт, уникальное творчество игры на этих народных инструментах. Он рассказал о них, показал и даже дал возможность желающим самим попробовать исполнить что-либо на этих инструментах.

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