Умеем ли мы говорить и принимать комплименты

А на улице весна – тепло, солнышко и сразу столько праздников!

Настроение благостное – под стать погоде. Хочется радоваться погожим дням. Эх, выбраться бы на природу: послушать пение птиц, посмотреть, куда плывут облака, как начинает зеленеть трава, набухают почки на деревьях. А душу так и распирает от желания говорить всем вокруг, как же все-таки здорово жить, какие люди вокруг замечательные! И говорить-говорить им об этом…

И ведь гимн этому настроению уже придуман, и его всегда с душой подхватывают в кругу друзей.

Ну, вспомните слова песни Булата Окуджавы:

Давайте восклицать, друг другом восхищаться,

Высокопарных слов не надо опасаться.

Давайте говорить друг другу комплименты –

Ведь это все любви счастливые моменты.

Давайте горевать и плакать откровенно

То вместе, то поврозь, а то попеременно.

Не нужно придавать значения злословью –

Поскольку грусть всегда соседствует с любовью.

Давайте понимать друг друга с полуслова,

Чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.

Давайте жить, во всем другу потакая, –

Тем более что жизнь короткая такая.

И было хорошо, и стало лучше!

А умеем ли мы принимать комплименты в свой адрес? Как выяснилось, и этот дар есть далеко не у каждого. В переписке с подругой спросила, почему она в свое время отказала в ухаживании одному завидному жениху? По нему девчата ох как сохли: летчик, разведенный, перспективный. В ответ: «Да ты что! Он же красавец! Однажды пришел ко мне на работу с букетом цветов, да еще и в летной форме… Я не знала, куда деться от смущения. Со всех отделов, я тогда работала на Ильича, люди стали выглядывать, смотреть на нас – мы тогда стояли и разговаривали возле перекрестка. Ой, что ты… Кто я на его фоне?! Встретились разок, и я сама свернула эти ухаживания – не мое это, остались друзьями». Никакие мои доводы, комплименты, что она тоже, а в молодые годы уж тем более, очень даже ничего себе, не возымели должного действия. Категорично: «Нет, я знаю, я не красавица, фигура еще ничего, а лицо… Сейчас даже не смотрюсь долго в зеркало!» Приехали, называется.

Сразу вспомнился афоризм: «И только советская женщина на комплимент: «Как Вы прекрасно выглядите», – начинает оправдываться!»

Это стопроцентная истина. Вы сами попробуйте, перепроверьте. 8 из 10 вам ответят: «Да что вы! Это я просто утром голову помыла!» Или что-то в этом роде.

Знаете, в чем причина? Скорее всего, в нашей низкой самооценке. Нас как воспитывали? Не этими «легкомысленными» качествами должен выделяться советский человек, а красотой своей души, духовностью, готовностью придти на помощь, подставить плечо товарищу, другу и т. д. Это, скорее всего, оттуда. Теперь времена другие, пора и нам менять отношение к восприятию комплиментов в свой адрес.

Но есть и другая категория людей – она, напротив, очень зависима от комплиментов. Буквально чахнет, если хотя бы раз в день не услышит слов одобрения в свой адрес. Это, как правило, люди творческие, наша богема. Слова восхищения, любезности, восторженная оценка их таланта, заслуг, зачастую и без того очевидных, нужны актерам, музыкантам, писателям, художникам просто как воздух! Это вдохновляет их, дает им силы для дальнейшего творческого роста.

У этой зависимости очень уязвимая позиция. Еще Фредерик Перлз, немецкий психолог, основоположник гештальт-терапии заметил: «Если вы нуждаетесь в одобрении, похвале, обратной связи от каждого, тогда вы каждого делаете своим судьей».

Не робейте!

Рано или поздно в жизни каждого человека прозвучит какой-нибудь, пусть и самый захудалый комплимент. Как на него реагировать?

Есть три правила.

Первое – ни в коем случае не надо прерывать, останавливать человека, говорящего вам комплимент. Пусть выскажется. А вдруг он и сам волнуется?

Второе – умейте достойно принять похвалу. На худой конец просто одобрительно кивните и скажите: «Благодарю!»

Третье – без крайностей. Ведите себя сдержанно. Помните анекдот: муж говорит вечером жене: «Галя, когда сегодня придет молодой человек просить руки нашей дочери, ты не падай перед ним на колени и не целуй ему руки со словами: «Спаситель ты наш!»

Может, тот, кто говорит вам любезность, особого значения в свои слова и не вкладывает. Может, для него это просто «дежурный комплимент».

Как отвечать

на комплимент?

С улыбкой. Чаще всего комплименты касаются нашей внешности, отсюда и ответы. Вот двадцатка ответных фраз, которые можно держать «в домашней заготовке»:

* А что еще хорошего есть во мне?

* Я тоже от себя без ума!

* Большое спасибо за комплимент, мне очень приятно!

* Благодарю, Вы подняли мне настроение.

* Значит, зеркало не врет!

* Все-таки честные люди существуют!

* Спасибо, голосуйте за меня на следующих выборах!

* Это мило, сердечно благодарю за красивый комплимент.

* Мне было приятно украсить Ваш день!

* Приятно встретить человека с хорошим вкусом!

* Я знаю, но напоминание не бывает лишним!

* Вау, спасибо!

* Я передам Ваши слова моим родителям!

* Да я и сам (-а) себе не нарадуюсь!

* Вам лучше знать. Я доверяю Вашему вкусу.

* Спасибо, мне очень приятно!

* Вы мне льстите, но громадное спасибо!

* Ваша любезность не знает границ.

* Как мило! Но я немного растерян (-а).

* Благодарю. Мне приятно это слышать именно от Вас!

Привет из юности

Наши люди, особенно женщины, боятся комплиментов. Спросите: почему? Да потому что многие когда-то уже обожглись на них. А теперь лапшу с ушей отряхивают.

Подруга поделилась одним воспоминанием. «Раньше, будучи девчонкой, я так хотела любви… Хотела, чтобы ко мне хорошо относились, комплименты говорили, любили. Оно и понятно – девчонка, начитавшаяся романов. Как вспомню, я на такие глупости велась, что ты себе даже не представляешь, – сказала Светлана. – Однажды летом стояла на остановке возле магазина «Гульжан». Стою, жду автобус. Мамины очки солнцезащитные надела – хорошие такие, оправа у них с позолотой, со стороны дорого смотрелись. Мне 18 лет, худющая. Волосы длинные, я их распустила, ничего так выглядела. Настроение классное. Стою, улыбаюсь всем вокруг. И тут вижу, как мимо идут два симпатичных парня. Тоже так мило улыбаются. Я такая счастливая: подумала, что это они мне улыбаются. Вербальный комплимент. И тут один из них как подскочит ко мне, да и схватит с моего лица очки. И был таков…

И таких моментов в жизни моей много было. Вот так потихоньку реальность меня и растаптывала. И уже в последнее время слушаю комплимент, смотрю на этого человека и думаю: «Так чего же тебе, падла, все-таки от меня надо?!»

Меня жизнь так побила и научила не доверять никаким комплиментам, никакому сладкоречию. А сейчас, когда я пришла к вере, поняла, что не надо никого искать. Всевышний так любит меня, так поддерживает во всем, что мне другой любви не надо. Мне его любви на все хватает.

Я пришла к этому выводу. Не стала обижаться на тех людей, кто мне когда-то причинил неприятности. Думаю, ну что обижаться-то? Если они вот такие никудышные. Я сейчас ни на кого не злюсь, не обижаюсь. Но и комплиментов тоже не жду».

Что запомнится

Комплименты говорить стоит. Просто те, кому вы их говорите, надеются, что они льются из ваших уст искренне, без фальши, без корысти.

Поменьше оценочных комплиментов: «Какой ты стройный, умный!», «Какая ты красивая, моложавая…» Это и слишком банально, и ни о чем.

Вкладывайте в ваш комплимент личные чувства. Тогда это запомнится для кого-то, возможно, на всю жизнь.

«Вы же знаете, как я отношусь к комплиментам… У меня очень ЗАНИЖЕННАЯ самооценка. Поэтому, когда делают комплименты, мне неловко. Обычно оправдываюсь, говоря, да нет, что Вы, ничего из ряда вон выходящего нет в том, на что сделал акцент человек. Конечно же, благодарю, человек искренне сделал комплимент, – рассказала Юля. – У меня был мужчина… Встречались нечасто… В спальне он всегда называл меня МОЯ КОРОЛЕВА! Это запомнилось. Было безумно приятно…

Есть подруга. В компании всегда говорит тост за мои золотые ручки, за мою человечность, очень искренне, с душой, скажем так, хвалит за все… Очень редкая черта в женщине, таких практически нет. Верю ей, благодарна Всевышнему за то, что в моей жизни есть такой человек…»

А девушке Карине запомнился такой комплимент: «На сабантуе в парке Абая я смотрела сувениры, и продавщицы между собой шептались: «Смотри, какие глаза, это, наверное, линзы, таких глаз не бывает».

«Однажды бывшая коллега, увидев меня, сказала: «О, как ты поправилась!» Я, зная небольшой минус, точнее, плюс, в своей фигуре, сначала обиделась. Но, собравшись с мыслями, ответила ей: «Нет, это я уже похудела, а раньше была, как ТЫ. Она поначалу опешила, но потом оценила ответ», – этой мини-историей со мной поделилась Галя.

В общем, желательно, чтобы в вашем комплименте человеку было что-то личное, теплое.

Знаю, что многие коллеги равнодушны к дежурным комплиментам в свой адрес, типа: «Старик, ты точно акула пера!» Зато обратит на себя внимание человек, который, к примеру, скажет: «Прочел Ваш последний детективный очерк. Очень захватывающий Вы закрутили сюжет. А продолжение будет? Вы дадите герою шанс на исправление?» Или комплимент актеру лучше сделать более развернутым, похвалив его игру в конкретной пьесе.

Дар редчайший

А вы сами часто говорите комплименты, любезности, похвалу? Делаете это искренне? Недавно меня очень впечатлило одно высказывание британского писателя Клайва Льюиса: «Я не раз замечал, что особенно часто и много хвалят самые смиренные, здоровые и умные люди, а ущербные и глупые хвалят редко и мало. Хороший критик найдет, что похвалить в несовершенной книге; а плохой вычеркивает из литературы одну книгу за другой. Здоровый и доброжелательный человек найдет, за что похвалить самую скромную еду, даже если он привык к очень изысканной; больной или сноб найдет недостатки в любом угощении. Если вычесть чрезвычайные обстоятельства, то можно сказать, что хвала – словесное выражение душевного здоровья».

Сравните свои ощущения. Льюис – хороший ориентир.

Фарида Шарафутдинова