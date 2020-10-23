В Шымкенте страртует «Проект народного участия».

Он даст возможность жителям вносить предложения по озеленению, обустройству тротуаров, освещения мест общего пользования. Сегодня в городском акимате представителям СМИ рассказали о проекте, условиях участия в нем.

Следить за расходованием бюджетных средств смогут жители Шымкента! Проект «Бюджет народного участия» будет внедрен в пилотном режиме во всех четырех районах города.

Рахымберди МУЛКЕМАНОВ, руководитель управления экономики и бюджетного планированию г. Шымкента: «Жители могут вносить предложения только по направлениям, входящим в компетенцию аппарата акима района, а именно: озеленение , обустройство тротуаров. ликвидация свалок. установка, ремонт и освещение спортивных и детских — игровых площадок».

Предложения от жителей в акиматах ждут до 1-го ноября. Их можно оставить в мобильном приложении «Ореn Шымкент»

Ерсултан Ерманов, представитель ГУ «Управления цифровизации» г. Шымкента:» С 24-го октября мы готовы принимать предложения от населения. Требования к предложениям — краткое название проекта в пределах одного предложения. Один автор — одна заявка — один объект. Объект должен быть общего пользования . земельный участок где будет реализовываться предложенный проект должен быть в коммунальной собственности».

Все предложения горожан оценят в экспертном совете. В него войдут — представители общественности и партийцы. Проекты разместят на сайте для голосования. Получившие наибольшее количество голосов горожан и станут победителями. Итоги будут учитывать при формировании бюджета.

«Бюджет народного участия» уже пользуется популярностью у жителей Нур-Султана и Алматы. Шымкентцы смогут реализовать свои силы со следующего года.