На странице Taraz_v_obektive в Instagram появилось сообщение о том, что в городе работают мобильные группы по проверке масочного режима сообщает stopfake.kz.

Авторы уверяют, что всех, кто находится вне дома без средств личной защиты, будут штрафовать.

В акимате Жамбылской области эту информацию опровергли.

«Никаких мобильных групп, штрафующих за отсутствие масок, у нас нет. Мобильные группы, которые созданы в городе и работают регулярно, проводят разъяснительную работу, следят за деятельностью кафе, ресторанов и других заведений. Людей на улицах эти мобильные группы не штрафуют», — сообщили в пресс-службе акимата.

В ведомстве также пояснили, что наложить административный штраф на владельцев увеселительных заведений могут, только если те нарушили постановление главного санитарного врача.

Ранее сообщение с точно таким же текстом распространялось в мессенджерах среди жителей Нур-Султана и других городов Казахстана.

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