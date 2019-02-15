В Туркестанской области стражи порядка задержали подозреваемых в серии краж чужого имущества из автомашин. Осенью прошлого года в полицию обратился житель Сарыагашского района о том, что из его автомашины неизвестные похитили крупную сумму денег, часы и документы.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, превысила более 9,5 миллионов тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РУП по статье 188 УК РК «Кража».

В целях раскрытия данных преступлений в Сарыагашском РУП создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Полицейские сразу же приступили к оперативно-розыскных мероприятиям, в результате которых удалось задержать автоворов. По камерам видеонаблюдения, зафиксировавших приметы автомашины подозреваемых, оперативники Сарыагашского РУП вышли на след и задержали одного из них. Второго соучастника преступления задержали в течение месяца в ходе розыскных мероприятий.

Задержанными оказались жители г. Шымкента, причастные к еще одной краже из авто на сумму около 200 тысяч тенге. Установлено, что подозреваемые разбивали стекла автомашин, забирали ценные вещи и деньги, а затем скрывались. Часть краденного имущества полицейские изъяли и вернули законным владельцам. Материалы досудебного расследования по фактам краж чужого имущества с обвинительным актом направили в суд.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам не оставлять автомашины и другое имущество без присмотра. Не стоит оставлять двери и окна машин открытыми, а ключи в замке зажигания. Машины следует ставить на видном и хорошо освещенном месте или на охраняемую автостоянку. Также не стоит оставлять в машине деньги, документы и другие ценные вещи. По возможности на авто необходимо поставить охранную сигнализацию, что поможет отпугнуть воров.

Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то вам незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102, это позволит задержать преступников по «горячим следам».