Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в серии афер.

В дежурную часть ОП города Кентау с заявлением обратились несколько местных жителей о том, что стали жертвами мошенничества.

Один из потерпевших рассказал, что неизвестный арендовал у него две игровые приставки “Sony Playstation” общей стоимостью 400 тысяч тенге и не возвратил обратно. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

Оперативники в течение трех суток задержали подозреваемого в Шымкенте. Следствием установлено, что задержанный оказался жителем Нур-Султана, ранее привлекавшийся за подобные факты мошенничества.

Как выяснилось, молодой человек через социальные сети увидел объявление о сдаче в аренду игровых приставок. Он заплатил владельцу за один день аренды, а после получения техники продал ее за 75 тысяч тенге каждую.

Всего же установлена причастность задержанного к еще двум аналогичным фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более миллиона тенге. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под стражей.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не доверять свое имущество малознакомым людям. Если же вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.