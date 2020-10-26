Акимат города Шымкент и акимат города Бухара Республики Узбекистан подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве по развитию туризма.

Заместитель акима города Шымкент Максут Исахов провел видеоконференцию с заместителем акима Бухары Камалом Давроновым и подписал договор, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Данный меморандум укрепит двусторонние дружеские отношения и будет способствовать дальнейшим совместным системным планам по развитию туризма. Согласно меморандуму, планируется разработать совместные туристические продукты в постпандемический период, вывести их на внутренний и международный туристические рынки, провести рекламные и маркетинговые кампании и обменяться опытом в развитии туристической индустрии двух регионов.

Кроме того, по реализации меморандума утвержден специальный план мероприятий.