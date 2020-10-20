В Шымкенте подключают тепло. 15 октября вышло распоряжение акима города о начале отопительного сезона.

За пять дней тепловики успели подключить к теплу 98 процентов бюджетных организаций, 92 процента — многоэтажек. Пока жалоб на качество тепла, нет уверяют в компании «Куатжылуорталык-3».

Многоэтажка по улице Есил — одна из первых в Шымкенте, в которую стали подавать отопление. Однако люди жалуются, мол, чугунные радиаторы до сих пор холодные! Тепла нет никакого. И винят в этом жильцы не коммунальщиков, а соседей!

Вера Кочергина, жительница г.Шымкента: «Как начали подавать тепло, нет покоя. Соседка с первого этажа приходит и ругается со мной, что у меня есть тепло, а у нее нет. Стояк у нас общий. Я тут при чем. Вот написала заявление, пусть разбираются. На днях в наш дом придет специалист проверить систему».

Пока на улице стоит плюсовая температура, жалоб в сервисную службу «Қуатжылуорталық-3» поступает не очень много. За пять дней к теплу успели подключить свыше 1700 городских многоэтажек. Еще 142 дома — на очереди.

Аскар Булешов, начальник отдела ГКП «Қуатжылуорталық-3″:»В Абайском районе подключили к теплу — 382 дома, в Аль-Фарабийском — 553, в Енбекшинском районе — 481 многоэтажку и 338 домов в Каратауском районе. Они обеспечены теплом».

Температура подаваемого теплой воды сейчас составляет в среднем 46 градусов.

Мухамеджан Дәуренов, сантехник:»С 15-ого октября мы подключились к теплу. До подключения в доме была произведена опрессовка. Пока без проблем. Придерживаемся заданных параметров. В связи с тем, что на улице тепло температура свыше 20 градусов, то воду подаем 46-49 градусов. Если похолодает, температура воды будет выше».

До 1 ноября все многоэтажки Шымкента будут подключены к централизованному отоплению. Все бюджетные организации — до 25 октября. Что касается счетов за отопление, то их начнут начислять с первого ноября. Исключение – дома, оборудованные тепловыми счетчиками. У таких жильцов начисление будет по факту, а квитанция за октябрь и ноябрь будет единой.

Если возникли проблемы с подключением или по качеству тепла обращайтесь в диспетчерскую службу ГКП «Куатжылуорталык-3»:

44-82-37, 44-81-89